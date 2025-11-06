Una mujer de 52 años tiene ahorrados 25.000 euros, pero no se atreve a darse ni un capricho: "Si compro algo bonito, inmediatamente me arrepiento"

El miedo irracional a gastar dinero (ya sea mucho o poco) se conoce como crometofobia y se encuentra presente en aquellas personas que sufren ansiedad y culpabilidad cuando gastan. Es el caso de Marianne, una mujer de 52 años, que a pesar de contar con un trabajo a tiempo completo como gestora de proyectos y de tener un buen sueldo, siempre se siente culpable cuando adquiere algo que le gusta.

"Si compro algo bonito, inmediatamente me arrepiento. Como si estuviera haciendo algo malo", comenta a AD en una entrevista, donde muestra sus gastos y ahorros acumulados (unos 25.000 euros). "Si compro algo, enseguida me parece excesivo", señala la mujer, que a continuación comienza a explicar que este pensamiento también lo tenía su padre.

"Mi padre siempre fue ahorrador", cuenta. "Tenía suficiente, pero nunca hacía nada con ello. Siempre decía: 'Nunca se sabe lo que te depara el futuro'", agrega la misma. "Quizás quiero ser tan sensata como mi padre. (...) Él estaba orgulloso de su disciplina. Y yo... no quiero renunciar a eso, como si fuera a decepcionarlo", explica.

Para la experta y asesora financiera, Caroline Vos, quien le hace la entrevista, el comportamiento de Marianne tiene que ver con una antigua concepción del dinero. Y es que, como cuenta, la mujer parece haber adoptado las ideas de su padre, que si bien en su época podían tener algo de sentido, con la situación de Marianne no se debería ser tan estricta.

"El dinero significaba seguridad. La frugalidad, supervivencia. Pero Marianne ahora vive en una realidad diferente, con ingresos suficientes, seguridad y oportunidades. Solo que su concepción del dinero nunca evolucionó", comenta la experta, que afirma que para solucionar esta situación decidieron elaborar un plan juntas.

Un mes después de eso, ahora la vida de Marianne es algo más libre. "Reservé un hotel con mi hija. Simplemente porque me apetecía. Al principio me pareció emocionante, pero ahora me siento liberada", relata la mujer, que afirma que aunque llevaba años pensando que el ser así de ahorradora era algo que le daba paz, ahora cree que lo que se la da es la libertad financiera y el hecho de disfrutar sin sentirse culpable.