Los economistas se ponen al fin de acuerdo y recomiendan la regla 50-30-20 para ahorrar y darte más de un capricho
Los gastos deben dividirse en tres grupos.

Rafael Gómez
Una persona contando billetes de euroGetty Images

Llevar un control adecuado de las finanzas personales puede convertirse en una tarea complicada incluso para aquellos que tienen la suerte de obtener bastantes ingresos. A la hora de gestionar correctamente el dinero, uno de los aspectos a tener presentes continuamente es el famoso dicho popular "no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita".

Porque sí, aunque es cierto que la cantidad de dinero que se recibe cada mes es muy importante, la realidad es que más determinante aún es cómo se gasta el dinero (sea mucho o sea poco) del que se dispone.

En ese sentido, los economistas se han puesto de acuerdo para recomendar una fórmula para ahorrar sin tener que renunciar a darse más de un capricho. Se trata de la llamada regla 50-30-20.

Tal y como detalla el medio de comunicación griego Dnews, este método de ahorro consiste en dividir los gastos en tres grupos: necesidades (a las que se destina el 50% de los ingresos), deseos (a los que se dedica un 30%) y ahorro o inversiones (que deben suponer un 20% de los ingresos).

Dentro del grupo de las necesidades (50%) se incluyen aquellos elementos que son indispensables para poder vivir como la hipoteca/alquiler, las facturas, la alimentación, el transporte o los seguros.

En el grupo de los deseos (30%) deben enmarcarse los gastos que corresponden a actividades de ocio, como los viajes, salir a comer a restaurantes o las suscripciones a plataformas digitales.

Cabe destacar que este tipo de gastos son los más difíciles de controlar (y los que más dificultan cumplir la regla), ya que pese a ser menos necesarios causan placer a quien los realiza.

El objetivo final al aplicar esta regla 50-30-20 es destinar un 20% de los ingresos a ahorro o inversiones, es decir, dinero que se reserva para poder hacer frente a grandes gastos o a imprevistos que puedan surgir (como una avería).

