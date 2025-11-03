Recibe los sueldos de 34 compañeros por error, desaparece con el dinero, le dan caza y la justificación levanta muchas ampollas

Una historia insólita sacude a Rusia: un trabajador de una empresa de infraestructuras viales recibió por error los salarios de 34 compañeros, lo que le convirtió en millonario de la noche a la mañana. En lugar de devolver el dinero, renunció a su empleo, cambió de número de teléfono y se mudó con su familia a otra ciudad, según informó el medio rumano Libertatea.

El protagonista es Vladimir Rychagov, empleado de la compañía Severavtodor, en la ciudad siberiana de Janti-Mansisk. Todo comenzó en enero de 2025, cuando el hombre recibió en su cuenta una paga extraordinaria de 7,1 millones de rublos, equivalentes a casi 80.000 euros. La suma correspondía, en realidad, a los sueldos de 34 empleados de otra sucursal que le fueron transferidos por error.

Cuando la empresa detectó el fallo, contactó con él para solicitar el reembolso. Sin embargo, Rychagov se negó, alegando un análisis jurídico de la situación.

“Si se trata de un error técnico, entonces me corresponde a mí devolver el importe. Si es un error de cálculo, estoy obligado a devolver el dinero. Aclaré que se trataba de un error técnico y decidí que tengo derecho a quedármelo”, declaró el trabajador.

Renuncia y desaparición

Poco después, y según varios medios locales, Vladimir comenzó a recibir amenazas y decidió abandonar su empleo, cambiar de número de teléfono y trasladarse con su familia a Jabárovsk, una ciudad situada en el extremo oriental de Rusia, cerca de la frontera con China.

Los abogados de la empresa sospecharon una posible conspiración con un contable, por lo que pidieron el bloqueo temporal de sus cuentas bancarias. Sin embargo, la investigación no encontró pruebas de fraude y la medida fue levantada.

La empresa reclama el dinero

A pesar de ello, Severavtodor insiste en recuperar los fondos. “Se recibió un mandamiento de ejecución en forma de medidas cautelares, consistente en el embargo de la cuenta del deudor abierta en una entidad de crédito. Con base en dicho mandamiento, el alguacil inició el procedimiento de ejecución”, explicó Maria Bajenova, jefa de la oficina de alguaciles de Janti-Mansisk.

El propio Rychagov planea apelar ante el Tribunal Supremo ruso, alegando que el dinero le fue transferido sin mala fe por su parte. Sin embargo, Roman Tudachkov, director general interino de Severavtodor, aseguró que la compañía “utilizará todos los medios legales para recuperar el dinero”.