Una mujer cree estar fotografiando a un lindo bebé pájaro hasta que se da cuenta de que está ante un impostor

Kym Beechey estaba paseando tranquilamente en Parque Nacional Popran, Australia, tomando fotografías de la fauna silvestre cuando lo que parecía un bello animal captó su atención y la de su cámara. "¡Qué monada, un búho bebé!", fue el pensamiento de la fotógrafa sin pensar que lo había capturado su foco se escapaba bastante de la bella fauna que embellece este tipo de lugar.

"Los pájaros suelen ser demasiado rápidos para que pueda atraparlos, así que cuando vi un búho bebé posado en una rama baja, me emocioné muchísimo", afirmó en declaraciones Beechey a The Dodo. Pero en el momento en que se preparó para tomarle una foto al adorable pájaro que parecía sonreírle, enfocó y este bello animal no era un animal en absoluto. "No fue hasta que enfoqué la foto y me pregunté por qué no salía volando que me di cuenta de que, en realidad, era solo una vaina de Banksia", sostuvo.

Qué es la vaina de Banksia

Las vainas de Banksia son un tipo de plantas que crecen en los árboles de Banksia, en Australia. Pertenecientes a la familia de árboles plateados, solo unas de sus 80 especies diferentes se encuentran fuera de Oceanía. Su singularidad radica en su aspecto, en la que a veces pueden dibujar pequeñas grietas confundibles con una sonrisa o cara, como le ocurrió a Beechey, quien reconoció que le alegró conocer a este "pájaro" impostor riéndose a carcajadas del incidente, tal y como recoge el citado medio.