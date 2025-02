Una mujer se quiere divorciar, pero no consigue encontrar ayuda: hasta 116 abogados rechazan su caso

La crisis en la asistencia jurídica en Escocia está dejando a muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema, sin la posibilidad de acceder a representación legal. Recientemente, una mujer que había sido víctima de agresión por parte de su marido, no fue capaz de encontrar un abogado de asistencia legal para su divorcio, pese a haber contactado a más de 116 bufetes. Un caso que refleja la gravedad del problema.

La afectada, madre de dos hijos, solicitaba asistencia estatal porque estaba en el crédito universal, pero ninguna firma de abogados estaba dispuesta a tomar su caso. Sabía que su caso involucraba cuestiones complejas que llevaría tiempo resolver, pero no se esperaba tantas negativas.

Cuenta a BBC Scotland News que algunas empresas la rechazaron porque vive en las Tierras Altas, mientras que otras dijeron que ya no aceptaban casos de asistencia jurídica civil. También las hubo que simplemente no respondieron o no le dieron explicaciones. "Fue una experiencia extremadamente difícil y traumática que hizo que fuera mucho más difícil de afrontar", lamenta. "Recibir rechazos constantes me dejó en un pozo aún más profundo de desesperación y abatimiento", añade.

La mujer se puso en contacto por teléfono y correo electrónico con 116 abogados que figuraban en la página web de la Junta de Asistencia Jurídica de Escocia. Mientras tanto, un amigo contactaba con otros en su nombre para ayudarle. Finalmente, después de semanas de búsqueda infructuosa, logró contratar un abogado gracias a donaciones de amigos, pero su situación sigue siendo incierta. "Todavía no estoy fuera de peligro y podría llegar un punto en el que no tenga ninguna representación y no sé qué haré", asegura.

"Las mujeres con las que trato tienen miedo"

Este caso resalta los desafíos sistémicos que enfrenta el sistema de asistencia jurídica en Escocia. La Law Society of Scotland estima que un tercio de los abogados de asistencia jurídica se jubilarán en la próxima década, lo que amenaza con empeorar aún más la crisis. El ministro del gobierno escocés responsable de la asistencia jurídica califica la situación de "inaceptable" y asegura estar implementando reformas para mejorar el acceso a la justicia.

Lochaber Women's Aid en Fort William ha señalado que es común que las supervivientes de violencia doméstica enfrenten dificultades para obtener asistencia legal civil. Donna Campbell, subdirectora de la agencia, explica que algunas mujeres incluso reciben la recomendación de representarse a sí mismas en el tribunal de familia, lo que agrava su vulnerabilidad. "Las mujeres con las que trato tienen miedo. Tienen miedo por ellas mismas y por sus hijos", denuncia.

El problema es aún más grave en zonas rurales como Orkney, donde el número de abogados registrados para casos de asistencia civil ha caído de nueve en el año 2000 a solo uno en 2025. Michelle Ward, de Women's Aid Orkney, señaló que muchas mujeres se ven obligadas a permanecer en situaciones de peligro porque no tienen forma de salir de ellas. De las 152 mujeres atendidas el año pasado, 24 abandonaron su comunidad por temor a su seguridad.

Ante esta crisis, el gobierno escocés planea proponer reformas antes de las elecciones de Holyrood en 2026. Colin Lancaster, director ejecutivo de la Junta de Asistencia Jurídica de Escocia, reconocie que el sistema, basado en un modelo de los años 50, necesita modernización. "El sistema no es tan flexible como nos gustaría. Definitivamente, existe potencial para realizar modificaciones que mejorarían la forma en que el sistema puede responder a los cambios necesarios", concluye.