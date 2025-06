Una neuróloga revela lo que evita para mantener su cerebro sano: todos lo sospechamos, pero recurrimos a él

La neuróloga estadounidense Baibing Chen ha compartido en 'Make it', de CNBC, un consejo tan básico como vital para vivir más y mejor: "No fumes. No bebas alcohol. No consumas drogas. Haz ejercicio con regularidad. Lleva una dieta saludable. Duerme bien". Asimismo, añade prácticas menos obvias, pero igual de importantes para preservar la salud del cerebro a largo plazo.

Uno de sus consejos más llamativos es dejar de depender completamente del GPS. "Entrenar el cerebro para mapear carreteras y ubicaciones refuerza el hipocampo, el centro de la memoria", explica Chen. Cita estudios que revelan que profesionales como taxistas y conductores de ambulancias tienen un hipocampo más desarrollado, con lo que corren menos riesgos de padecer Alzheimer.

Debido a esto, la experta recomienda usar mapas y practicar orientación de forma regular, aunque no se elimine del todo el uso de navegadores digitales.

Actividades a evitar o con las que tomar precauciones

Otro de sus consejos es evitar el consumo excesivo de bebidas energéticas: "Contienen altos niveles de cafeína, taurina y vitaminas B, lo que puede causar ansiedad, insomnio o incluso convulsiones". En particular, señala el riesgo poco conocido de la acumulación de vitamina B6, que puede provocar toxicidad con el tiempo.

También desaconseja abusar de los medicamentos de venta libre. "El hecho de que algo esté disponible sin receta no significa que sea seguro", enfatiza, y recomienda seguir siempre las instrucciones del médico o la etiqueta del producto.

Por último, recuerda que actividades saludables como el senderismo pueden entrañar riesgos si no se toman precauciones: "Cada verano veo personas sanas llegar al hospital con fiebre o confusión por infecciones transmitidas por insectos. Una picadura puede cambiarle la vida". No obstante, anima a seguir disfrutando de estas actividades tomando precauciones.

