Una ola de incendios sacude Galicia: más de 2.000 hectáreas arrasadas, múltiples focos activos y despliegue de la UME

Los incendios continúan arrasando el país. Hasta el momento permanecen activos hasta tres incendios activos en Galicia, uno en Pantón (Lugo) y otro en Arbas (León). La situación más preocupante se vive en la provincia de Lugo, donde el fuego en Pombeiro, municipio de Pantón, ha calcinado ya unas 2.000 hectáreas y sigue activo con nivel 2 de alerta debido a su cercanía al núcleo de Lornís.

Este incendio también ha afectado al municipio limítrofe de Sober y mantiene en vilo a las autoridades, que han movilizado un dispositivo de gran envergadura. En total, trabajan en la zona 12 técnicos, 71 agentes, 95 brigadas, 65 motobombas, nueve palas, seis unidades técnicas de apoyo, trece helicópteros, doce aviones y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Otro de los focos que siguen activos es el de O Torbo, en el ayuntamiento lucense de A Fonsagrada, con 20 hectáreas ya quemadas. El fuego comenzó de madrugada y desde entonces se han desplazado hasta allí brigadas, motobombas, helicópteros y personal técnico que continúan trabajando sin descanso para contener su avance.

En Barreiros (Lugo), el incendio de San Xusto de Cabarcos, que arrasó 140 hectáreas de monte arbolado, se encuentra por ahora controlado desde el pasado martes, aunque sigue bajo vigilancia para evitar rebrotes.

Por su parte, en la provincia de Ourense, el fuego declarado en el núcleo de Vilaseco, en O Bolo, ha afectado a unas 250 hectáreas. Aunque las llamas ya están estabilizadas, el despliegue de medios ha sido intenso: tres técnicos, 21 agentes, 37 brigadas, 25 motobombas, tres palas, dos unidades técnicas de apoyo, además de seis helicópteros, once aviones y refuerzos de la UME. La Xunta ha confirmado que la situación 2 ha sido desactivada en esta zona.

Mientras tanto, en Castilla y León también se lucha contra el fuego. En Pendilla de Arbas, al norte de León, un incendio de origen intencionado ha obligado a declarar el nivel de gravedad 1. La Junta de Castilla y León advierte que podrían pasar más de doce horas hasta su estabilización y ya se han movilizado más de veinte medios para su control, entre ellos dos aeronaves, bulldozers y varias brigadas terrestres.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha visitado este sábado el puesto de mando en Pantón, donde ha destacado la labor de los equipos desplegados. "La prioridad siempre es garantizar la seguridad de las personas", señaló en sus redes sociales, agradeciendo el trabajo de los efectivos que, según indicó, "están trabajando ininterrumpidamente para atajar los fuegos de estos días".