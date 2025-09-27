Una pareja de jubilados se declara en quiebra tras perder 300.000 euros en semanas debido a un SMS

Una lacra que va en aumento: pierden 300.000 euros de sus ahorros por caer en una estafa telefónica. Una pareja de jubilados italianos han pagado unos 290.000 euros a una cuenta bancaria segura después de que un falso asesor bancario les informara sobre un hackeo. Por el momento, y tal como publica el medio francés Midi Libre, la pareja no ha podido recuperar su dinero.

Los afectados tienen 61 y 67 años, y se han declarado en bancarrota. De este modo, cayeron en la trampa después de recibir un mensaje de un asesor bancario informándoles que su cuenta había sido pirateada. En una llamada de teléfono, les aconseja que transfieran su dinero a una cuenta bancaria segura. Después de tres transferencias, la pareja agraviada finalmente entendió el plan, pero ya era demasiado tarde para cancelar todo. "El dinero se ha ido volando".

En otro caso, también recogido por la publicación, una mujer italiana de 45 años denunció el fraude del que creía haber sido víctima a la policía. Los gendarmes pudieron ejecutar una orden de incautación cautelar urgente emitida por la fiscalía de Bolonia, y la mujer recuperó sus 9.500 euros, por lo que tuvo mucha suerte.

En España, el Ministerio para la Transformación Digital ha anunciado recientemente a través de un comunicado oficial que, con el objetivo de reforzar la seguridad ante posibles estafas, los ciudadanos ya no podrán recibir llamadas spam y SMS que son de origen internacional, pero que aparentan ser de España para engañar a los consumidores. Así, desde el pasado 7 de julio solo podrán realizarse llamadas comerciales desde números 800 y 900, con numeración geográfica o con numeración atribuida para fines comerciales. La primera sanción contra una empresa fue a finales de ese mes, Adverbis Spain S.L, que superó los 5.000 euros.