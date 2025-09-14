Una plataforma gastronómica revela el top de mejores países para comer y España se queda a las puertas del podio 

La plataforma gastronómica Taste Atlas ha revelado su lista anual de los países con la mejor gastronomía, y este año la sorpresa es mayúscula: Grecia se corona como la nación con la cocina más destacada, desplazando a Italia, que ocupó el primer puesto en 2023.

La cocina griega recibe una puntuación promedio de 4,6, gracias a sus productos frescos y naturales, como los pistachos de Egina, las aceitunas de Kalamata, las naranjas de Creta y la fava de Santorini, un puré de guisantes cultivados en suelos volcánicos. Taste Atlas destaca no solo los platos, sino también los productores locales y los mejores restaurantes para disfrutar de estos sabores.

Italia, ahora segunda con 4,59 puntos, sigue brillando con clásicos como la pizza napolitana, el Parmigiano Reggiano y los tomates San Marzano y Pachino, además del chocolate Gianduja.

México se cuela en el podio por primera vez, con 4,52 puntos, dejando a Japón en el noveno lugar. Platos como la quesabirria, camarones en salsa chipotle y chilorio, así como la vainilla silvestre de la Chinantla, destacan dentro de su variada propuesta culinaria.

España, Portugal y Turquía comparten 4,50 puntos, quedando nuestro país a las puertas del top 3, seguida de Indonesia y Francia. Otros países que completan el top 20 incluyen Japón, China, India, Estados Unidos y Perú, reflejando la diversidad gastronómica global.

Entre los casos más llamativos, Alemania mejora su posición pasando del puesto 32 al 23, con especialidades como ganso navideño, Franzbrötchen o la picante mostaza Düsseldorfer Mostert.

Top 5 según Taste Atlas:

Grecia (4,60)

Italia (4,59)

México (4,52)

España (4,50)

Portugal (4,50)