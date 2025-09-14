Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una plataforma gastronómica revela el top de mejores países para comer y España se queda a las puertas del podio
Una plataforma gastronómica revela el top de mejores países para comer y España se queda a las puertas del podio 

Varios países se encuentran en un puño.

Redacción HuffPost
Restaurante sirviendo comidaGetty Images

La plataforma gastronómica Taste Atlas ha revelado su lista anual de los países con la mejor gastronomía, y este año la sorpresa es mayúscula: Grecia se corona como la nación con la cocina más destacada, desplazando a Italia, que ocupó el primer puesto en 2023.

La cocina griega recibe una puntuación promedio de 4,6, gracias a sus productos frescos y naturales, como los pistachos de Egina, las aceitunas de Kalamata, las naranjas de Creta y la fava de Santorini, un puré de guisantes cultivados en suelos volcánicos. Taste Atlas destaca no solo los platos, sino también los productores locales y los mejores restaurantes para disfrutar de estos sabores.

Italia, ahora segunda con 4,59 puntos, sigue brillando con clásicos como la pizza napolitana, el Parmigiano Reggiano y los tomates San Marzano y Pachino, además del chocolate Gianduja.

México se cuela en el podio por primera vez, con 4,52 puntos, dejando a Japón en el noveno lugar. Platos como la quesabirria, camarones en salsa chipotle y chilorio, así como la vainilla silvestre de la Chinantla, destacan dentro de su variada propuesta culinaria.

España, Portugal y Turquía comparten 4,50 puntos, quedando nuestro país a las puertas del top 3, seguida de Indonesia y Francia. Otros países que completan el top 20 incluyen Japón, China, India, Estados Unidos y Perú, reflejando la diversidad gastronómica global.

Entre los casos más llamativos, Alemania mejora su posición pasando del puesto 32 al 23, con especialidades como ganso navideño, Franzbrötchen o la picante mostaza Düsseldorfer Mostert.

Top 5 según Taste Atlas:

  • Grecia (4,60)
  • Italia (4,59)
  • México (4,52)
  • España (4,50)
  • Portugal (4,50)

