Una profesora revela que este nombre de niño le pone los pelos de punta: en España hay más de 5.000 personas con ese nombre

El inicio del curso escolar siempre viene acompañado de nervios, tanto para los alumnos como para los docentes. Con nuevas clases, reencuentros, caras desconocidas y la adaptación a la rutina, los profesores se preparan para meses de retos y anécdotas.

Pero, más allá de los temarios, las programaciones académicas y las inevitables evaluaciones que marcan el ritmo del curso, existe un detalle que despierta cierta inquietud en algunos maestros. Se trata de los nombres de sus futuros estudiantes.

Una profesora, entrevistada por el medio británico The Sun, confesó que hay nombres de niños que le ponen los pelos de punta nada más leerlos en la lista de clase. No se trata de una cuestión estética o de cómo suenan, sino de las experiencias que ha tenido con alumnos que se llamaban así.

El nombre que más teme

Según esta docente, algunos nombres se repiten con frecuencia entre los alumnos más traviesos o conflictivos. Tanto es así que asegura que, con solo escuchar ciertos nombres durante la presentación del curso, sabe que probablemente le esperan meses complicados en el aula. Además, la profesora apuntó que el nombre que más teme es el de Michael.

Este fenómeno no es algo nuevo, ya que muchos profesores reconocen, aunque en voz baja, que asocian determinados nombres con recuerdos de alumnos difíciles de manejar. Y es que, aunque evidentemente no hay ninguna relación científica entre el nombre y la personalidad, la experiencia acumulada en las aulas puede acabar marcando la percepción de los docentes.

En España, más de 5.000 personas

En España el nombre Michael que la docente mencionó como el que más le incomoda, cuenta con más de 5.000 personas registradas en nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, la profesora también quiso dejar claro que no todo son malas experiencias. Reconoció que hay nombres que siempre le sacan una sonrisa al leerlos en la lista, porque le traen recuerdos de alumnos brillantes, amables y llenos de energía positiva.