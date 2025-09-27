Una reclutadora revela las 5 frases que ya no se quieren escuchar durante una entrevista de trabajo: "Soy perfeccionista"

En una entrevista de trabajo, se debe estar alerta a cualquier estímulo. Esto es lo que piensa Sarah Huet, una reclutadora y cofundadora de A Female Agency, una firma de reclutamiento especializada en la inclusión femenina. En declaraciones recogidas por el medio Le Point, ella misma dice ser "muy consciente" de los errores clásicos que cometen los candidatos, y cómo evitarlos.

En su entrevista con el periódico francés, comienza apuntando que "debe evitarse a toda costa" afirmar que se es flexible en cuanto al salario, ya que "se sugiere que no está convencido de su propio valor o de sus propias expectativas profesionales". "Lo ideal en este sentido es que no debes creer en absoluto que si exiges demasiado, corres el riesgo de perder el trabajo. Estos argumentos también demuestran la motivación de la persona".

Asimismo, recomienda no hablar mal del anterior trabajo. "No te quejas de tu antiguo director, colegas o tu antigua empresa...". Aunque reconoce que "el 90%" de los empleados dejan los trabajos por problemas con los jefes, "criticar a tus excompañeros te da la imagen de una persona negativa, que podría reproducir los mismos comportamientos en el futuro". "Dejar una empresa por un conflicto refleja una personalidad que no busca una solución y no se cuestiona a sí misma".

Posteriormente, asegura que decir que se es perfeccionista "se ha convertido en una broma muy estereotipada" para los reclutadores. "Muestra una falta de preparación por parte del candidato, y no revela nada sobre su experiencia", dice. "La idea es siempre ilustrar un defecto con situaciones profesionales concretas y vividas".

Por último, la experta apunta a que se debe evitar "a toda costa" responder a "¿Cómo se enteró del puesto?", con un "lo vi anunciado en la web". Esto demuestra una falta de motivación "frente a otro candidato que fue a buscar el puesto porque cumple plenamente con su proyecto profesional". En la misma línea, "si te preguntan si estás solicitando al mismo tiempo a otras empresas o si tienes algún proceso en marcha, puedes responder que sí".