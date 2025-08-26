Una turista debe pagar 1.500 euros por 1,5 km de taxi y da así por finalizadas sus vacaciones por Europa

Parece que los avisos no son suficientes... Si no que se le digan a una turista neozelandesa, que vivió una pesadilla en Croacia. Según relató el medio Jutarnij List, la viajera, Carol Cowan, se montó en un taxi en el país balcánico, donde había decidido ir de vacaciones durante el verano. Sin embargo, el viaje muy pronto se torcería.

Nada más llegar al país, cogió un taxi desde la Estación Central de Zagreb hasta el centro de la ciudad, lo que supone un trayecto de 1,6 kilómetros. Hasta aquí todo normal, salvo por el detalle de que, una vez que decidió pagar, el taximetro marcaba 185 euros. Un precio desorbitado para cualquier persona, aunque en Croacia tiene una explicación, y es que los taxistas no tienen un precio estipulado por carrera ni distancia.

Esto hace que cualquier taxista pueda cobrar cualquier precio al cliente, algo que desde hace meses, e incluso años, avisan desde autoridades no solo croatas, sino también del resto de Europa, con el objetivo de que sus ciudadanos no caigan en la trampa.

Sin embargo, la historia no terminó así, ya que el conductor le ofreció a la cliente un descuento de 150 euros, es decir que se le quedaría en 35€, algo que sería bien aceptado teniendo en cuenta el coste previo. Pero la estafa ya se había producido, ya que cuando la mujer pasó la tarjeta por el datáfono, se dio cuenta de que le habían cobrado 1.506 euros, o lo que es lo mismo, la mitad del presupuesto para sus vacaciones.

Esto, evidentemente, causó un gran enfado en la clienta, que no dudó en avisar a las autoridades, que para su sorpresa, no investigaron lo ocurrido, ya que los taxistas tienen libertad en este sentido. Tras este incidente, la turista decidió regresar a su país, ya que el descosido en la cuenta había sido desorbitado.

Pese a todo, según el medio que relata la historia, sostiene que recibió parte del importe, aunque no hay evidencias de esto. Como último dato, para poner en contexto el importe, hay que señalar que el vuelo entre Croacia a Singapur costó menos de un tercio del viaje en taxi.