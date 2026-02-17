Alsina pone frente al espejo a Guardiola tras sus palabras sobre Vox: cada frase del monólogo es más demoledora que la anterior

El presentador de Más de uno de Onda Cero, Carlos Alsina, ha hablado de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, la popular María Guardiola, tras la entrevista de este lunes en OK Diario en la que abraza un pacto con Vox.

"Si mi feminismo fuera el feminismo de la señora [Irene] Montero, es decir, que le interesa sacar a violadores de la calle, entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", ha llegado a decir Guardiola, asegurando "quiero que Vox sea mi socio de gobierno", puesto que "nos unen muchas más cosas de las que nos separan".

A todas estas respuestas ha replicado Alsina. "Destacaron las crónicas durante la campaña electoral lo combativa que estaba siendo María Guardiola con Abascal y con los suyos. Qué beligerante. Decía que eran tan contrarios los de Vox al bienestar de los extremeño, tan centralistas, tan madrileños, pero se quedó corta de escaños otra vez y otra vez se dio la vuelta a sí misma y hemos llegado hasta este punto en el que hoy estamos", ha comenzado diciendo.

"¿Y en qué punto estamos? Pues en que María Guardiola no ubica a Vox en la extrema derecha, a Junts sí, pero a Vox no. Le preguntaron este lunes en OK Diario si le da miedo Vox y dice que le da miedo Pedro Sánchez, que si le da miedo el crecimiento de Vox y que le da miedo el sanchismo y así todo", ha proseguido diciendo.

Alsina también ha señalado que Guardiola en esa entrevista "sostiene que los electores han dicho claramente que el sanchismo tiene que salir de las instituciones" y ha corregido sus palabras.

"Ay electores, ¡cuántas barbaridades se han dicho en vuestro nombre!. Las instituciones, como debería saber ya Guardiola a estas alturas, son también los parlamentos, no sólo los gobiernos. Los parlamentos son instituciones y en las instituciones y en los parlamentos están precisamente los que los electores quieren que estén, incluido el PSOE que es la segunda fuerza política en Extremadura. El PSOE sanchista", ha sentenciado.

Se saca a Obama de la chistera

Hasta ha recordado a Obama para seguir comentando el movimiento de Guardiola: "Después de esta entrevista de Santi yo te quiero, ahora que Obama ha dicho que los extraterrestres son reales, convengamos que los ovnis en Extremadura nunca lo fueron. Que Guardiola no era un ovni, era un globo".

"Una dirigente política que predica contra Sánchez y el sanchismo, mientras aplica ahora sus enseñanzas y finge no ver ya que Vox sigue siendo el partido que deshumaniza a los inmigrantes, combate las políticas de igualdad, agita una bandera llamada ideología de género, ejerce de antisistema, desprecia al PP aún más de lo que desprecia al PSOE y boicotea y socava al rey porque les parece que el rey es un progre. El ovni era un globo. La varonesa ni era roja ni se pone ya colorada", ha sentenciado.

Finalmente, ha acabado diciendo que "dos votaciones fallidas más y Guardiola acaba pidiendo su ingreso en Vox a ver si así le permiten de una vez seguir en la poltrona".