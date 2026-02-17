Investigan en Suecia a un sexagenario por ofrecer a su mujer como objeto sexual a un centenar de hombres

La Fiscalía sueca investiga a un sexagenario sospechoso de haber vendido durante años a más de un centenar de hombres servicios sexuales de su mujer, según ha informado este martes la televisión pública SVT.

El individuo, que lleva detenido desde octubre tras una denuncia de su mujer, con la que está en trámites de divorcio, está siendo investigado por proxenetismo grave.

El caso recuerda al de la francesa Gisèle Pelicot, quien durante una década fue sedada por su marido para que más de 80 hombres la violaran mientras él lo grababa. 50 de ellos fueron condenados en un juicio que ella pidió que fuera público para que "la vergüenza cambiara de bando".

Puede haber hasta 120 hombres implicados

La fiscal sueca Ida Annerstedt declaró a la radio pública de su país que considera que en el caso del sexagenario "hablamos de proxenetismo a gran escala y que implicó una explotación desconsiderada de la demandante".

El individuo, residente en la localidad de Ångermanland (norte de Suecia), obtuvo una compensación económica a cambio de los servicios.

Según SVT, se trató tanto de encuentros físicos como a través de internet, que se produjeron durante unos tres años y medio, y en los que puede haber hasta 120 hombres implicados.

Secreto de sumario

La Fiscalía planea elevar una acusación formal el próximo 13 de marzo y que el juicio se celebre semanas después.

Al individuo ya se le investigó hace dos años por abusos a su mujer, aunque el caso fue cerrado. El sexagenario se declara inocente del caso, que está bajo secreto de sumario.

El hombre ha sido condenado con anterioridad por maltrato y coerción, entre otros delitos, y cumplió una pena de cárcel de cinco meses, según algunos medios suecos.