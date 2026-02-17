Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Théa (26), psicóloga en París, cobra 2.200 euros, pero vive en 40 metros cuadrados por el precio de la vivienda: "Fingí ser estudiante para que me aceptaran el alquiler"
Sociedad
Sociedad

Théa (26), psicóloga en París, cobra 2.200 euros, pero vive en 40 metros cuadrados por el precio de la vivienda: "Fingí ser estudiante para que me aceptaran el alquiler"

La joven cuenta con dos trabajos para alcanzar este salario, uno en el sector privado y otro en el público.

Carlos Ramos
Carlos Ramos
Una joven psicóloga, con un paciente, en una imagen de archivo.
Una joven psicóloga, con un paciente, en una imagen de archivo.SALAS JORDI

Los jóvenes españoles se enfrentan cada día a un mercado inmobiliario que les deja pocas posibilidades para independizarse si no es compartiendo piso. A pesar de que son varios los que gozan ya de sueldos más o menos decentes después de finalizar sus estudios, los elevados precios de la vivienda hacen que bien tengan que vivir con más gente o, de tener un piso para ellos solos, carezcan de un espacio amplio y confortable. 

Este problema es extrapolable a otros países del mundo, entre ellos Francia. Théa, psicóloga francesa, sabe bien lo que es atravesar por esta situación. Tal y como relata en una entrevista en Le Monde, esta joven de 26 años tiene un sueldo de 2.200 euros. Actualmente vive con su novio en un apartamento de 40 metros cuadrados en París por un alquiler mensual de 1.200 euros, 600 euros cada uno. 

"Fingimos que aún era estudiante y que mis padres eran los avalistas para conseguir el apartamento. Probablemente no habría podido encontrar alojamiento en París sola: vivir en pareja permite compartir el alquiler, aunque solo se tiene una habitación, a diferencia de un piso compartido", relata. 

El duro camino por el que pasan muchos jóvenes

Théa tiene dos trabajos. Uno, que ocupa el 70% de su jornada laboral, es un hospital público, donde cuenta con un contrato de duración determinada (CDD) con el que cobra 1350 euros netos al mes. Los 850 euros restantes hasta alcanzar los 2.200 euros mensuales totales los consigue ejerciendo como psicóloga freelance. 

Procedente de una familia acomodada, estudió psicología en una universidad privada. Sus padres le daban 1.000 euros al mes para sus gastos durante los cinco años que duraron sus estudios, pero, consciente del esfuerzo que les suponía a sus progenitores mantenerla, ejercía de niñera, camarera en una cafetería o de limpiadora para financiar su ocio y vicios. 

Tras finalizar la carrera, con las correspondientes 1.200 horas de prácticas no remuneradas, encontró trabajo en la unidad pediátrica para niños en riesgo de un hospital público de Seine-Saint-Denis. No obstante, con un salario de 1.350 euros, tenía que complementar este empleo con otro que le generase más ingresos: "A los 24 años, decidí dedicarme a la consulta privada, que es más lucrativa que trabajar en el sector público". 

Alquiló una oficina en la capital francesa, que le sale a 270 euros al mes. Gana, en total, 1.400 euros al mes con las consultas, pero "tengo que deducir el alquiler de la oficina, las cotizaciones a la seguridad social (alrededor del 23%) y mi seguro. Eso me deja con 850 euros netos al mes. Estos gastos no incluyen los cursos de formación profesional que realizo, que suelen ser caros y no están cubiertos por mi cuenta de formación personal", subraya.

La joven está feliz con la profesión escogida y con los trabajos que actualmente está desarrollando, pero es en la nómina donde ve los problemas: "Prácticamente no hay perspectivas de aumento salarial. No nos pagan las horas extras, y no voy a rechazar una consulta para un niño maltratado solo porque sean las 5 p.m. Tampoco contamos con la supervisión de un psicólogo, lo cual es especialmente preocupante dada la violencia de las situaciones que enfrentamos", matiza.

Carlos Ramos
Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Sociedad