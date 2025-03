Una niña conmueve a todos con su tierna reacción al mandar un sentido audio a 'Jesucristo': "Quiero ser tu amiga"

Pensaba que hablaba con... Jesucristo, sí. La historia la ha contado en Espejo Público Lorena García, quien comentó que una de las hijas de una colaboradora del programa se encontró con el móvil de su madre y vio un contacto con el nombre... Jesús (Papa).

El asunto es que la niña, al ver ese contacto, no pensó en el experto en el Vaticano que en realidad se encontraba detrás, sino en el mismísimo Jesucristo.

La niña, asombrada, decidió escribir: "Hola Jesús, no me puedo creer que mi madre tenga tu número, y eso que has muerto. Bueno, gracias por crear el mundo. Lo sé todo sobre ti, todo, y me encanta la religión". Terminó enviándole "super besos" antes de pedirle ser su "amiga".

Vamos, que por un día Jesús, el experto en temas del Vaticano, pudo ser dios.