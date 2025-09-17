Un niño de 7 años envía un globo con una felicitación y no se esperaba que la respuesta viniera de la policía

Una inocente actividad infantil en un festival de verano terminó con una curiosa sorpresa que implicó a la policía. Alrededor de 50 niños participaron el pasado sábado en un concurso organizado por la sociedad de carnaval Venezia Oberhausen, en esta ciudad alemana de Renania del Norte-Westfalia, en el que los pequeños diseñaban postales personalizadas y las enviaban atadas a globos de helio.

Una vez acabada su obra, los niños lanzan los mensajes sin calcular dónde van a aterrizar. Y el de Mattis, de solo siete años, lo hizo en un lugar de lo más inesperado, informa Spiegel. Tras recorrer más de 300 kilómetros, el globo terminó su viaje enganchado en la ventana del tercer piso de la Policía Federal de Hamburgo.

Al inspeccionar el hallazgo, los agentes descubrieron una tarjeta pintada con colores muy vivos. Sorprendidos y encantados por el inusual hallazgo, anunciaron que responderán a Mattis, aunque con una carta enviada por correo tradicional, no por globo.

Sorprendentemente, la postal llegó "intacta y legible", lo que permitió a los agentes rastrear su origen gracias a un sello impreso del club de carnaval y ponerse en contacto con los organizadores del evento por teléfono.

Una cuenta de Instagram vinculada a la sociedad Venezia Oberhausen expresó su emoción con el suceso y aseguró que seguirá de cerca cómo se desarrolla todo: "Estamos muy contentos y esperamos con interés el desenlace".

El concurso sigue en marcha y aún no se sabe si Mattis será el ganador, ya que se lleva la victoria el globo que más lejos llegue, y se desconoce de momento le paradero de los otros. No obstante, más allá del resultado de la prueba, esta seguro que será una experiencia inolvidable para Mattis, y para todos aquellos que conocen la historia: "A ver qué historias escriben los demás globos".