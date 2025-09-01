Un niño de 14 años construye una casa para su hermana y las constructoras llaman a su puerta con buenas ofertas

Lo que comenzó como un simple pasatiempo puede haberse convertido en la base de un exitoso futuro profesional. Un niño de 14 años que ha construido una casita para su hermana pequeña ha llamado la atención de varias empresas de construcción gracias a su obra.

Todo comenzó cuando Mark Williams, de 48 años y residente en Wrexham (Reino Unido) decidió pedirle a su hijo de 14 años, Brad, que le construyera una pequeña casa destinada a su hermana menor para ponerla en un hueco del jardín.

En ese sentido, Mark Williams, el padre del niño, ha explicado que "decidí encargarle esta tarea a Brad porque sé que es hábil, pero en lugar de crear algo, se pasa el día jugando a videojuegos".

Tras serle encomendada la misión, Brad se puso inmediatamente manos a la obra. El padre ha contado que construir la casita solo le ha llevado una semana y ha asegurado que la tarea ha sido realizada por el niño de 14 años en su práctica totalidad.

"Solo le ayudé cuando estaba cansado o cuando dudaba sobre qué debía mantener. O también cuando utilizaba herramientas afiladas. Pero, en general, lo hizo todo él solo y quería ser autónomo en la construcción", ha destacado el padre.

Una vez que la casa era una realidad, Mark Williams decidió publicarla en las redes sociales. Y la publicación se convirtió en viral, acumulando más de 25.000 'me gusta' y miles de comentarios positivos.

Lo más llamativo es que entre esas reacciones hubo mensajes de varias constructoras (incluidas algunas importantes en Australia y EEUU) interesándose por la casita levantada por el niño de 14 años.

Para tratar de pulir todo ese talento para la construcción que el menor ha demostrado, el padre ha decidido por inscribir a Brad en un curso especializado en la materia. Además, Mark Williams se mantiene en contacto con esas constructoras que han mostrado interés en la casa realizada por su hijo.