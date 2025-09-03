Un año de cárcel y dos sin ir al fútbol para el aficionado del Espanyol que gritó insultos racistas a Iñaki Williams

Un aficionado del Espanyol ha aceptado este miércoles un año de cárcel y dos sin ir al fútbol por abuchear con gritos y gestos racistas al futbolista negro del Athletic de Bilbao Iñaki Williams, en un partido de LaLiga en el estadio de Cornellà-El Prat en enero de 2020.

El acusado, K.G.B., ha aceptado ante la sección sexta de la Audiencia de Barcelona una condena de un año de prisión y multa de 1.086 euros por un delito de incitación al odio, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que inicialmente le pedía una pena de dos años de cárcel, así como con la Liga, que ejerce la acusación en la causa.

"Es muy triste"

El jugador del Athletic de Bilbao Iñaki Williams denunció el 25 de enero de 2020 haber recibido multitud de “insultos racistas” durante un partido contra el Espanyol. Williams tras finalizar el encuentro dejó unas declaraciones en el canal oficial del club bilbaíno donde reconocía su tristeza ante la incómoda situación:

“Me voy triste por el empate y sobre todo porque he sufrido insultos racistas. Es algo que ningún jugador de raza negra o de cualquier raza quiere escuchar. Esta totalmente fuera de lugar”, explicó el delantero del equipo rojiblanco.

“La gente tiene que venir a estadio a disfrutar del fútbol y a animar a su equipo. El fútbol es un deporte de amistad y ha sido un día un poco triste porque no tienen que suceder estos acontecimientos fuera de lugar”, incidió Williams.

Después, en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: “Es muy triste que a día de hoy sigamos viviendo escenas de racismo en el fútbol. Tenemos que acabar con ello entre TODOS. Gracias por vuestro apoyo”. Rápidamente el mensaje del futbolista dio la vuelta al país recibiendo una oleada de apoyo por parte de los aficionados e incluso rostros políticos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez o el presidente de La Liga, Javier Tebas.