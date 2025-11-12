Virginia Benítez, enfermera malagueña en Noruega: "En un mes normal se puede llegar a cobrar 3.500 euros"

La media salarial de la Unión Europea es muy superior a la de España en la inmensa mayoría de sectores. Sin embargo, hay profesiones concretas como la enfermería en las que la diferencia de remuneración entre España y otros países europeos es abismal.

Uno de los países al que muchos enfermeros españoles han optado por desplazarse para recibir mayores sueldos es Noruega. En España, el salario medio de los enfermeros se sitúa entre los 1.500 y los 2.000 euros.

Sin embargo, en el país nórdico puede llegar a triplicarse esa cifra. Virginia Benítez es una enfermera malagueña que ha tomado la decisión de mudarse a Noruega para mejorar sus condiciones laborales.

En declaraciones a El Español, la enfermera ha reconocido que "es cierto que nos retienen muchos impuestos, un 30%. Sin embargo, la realidad es que "netos, en un mes normal se puede llegar a cobrar 3.500 euros".

En ese sentido, Benítez ha destacado que "si el objetivo de alguien es comprarse una casa en España y quiere ahorrar, con dos años trabajando aquí se puede guardar bastante. En un año se superan los 30.000 euros de sobra".

Además, cabe destacar que ese salario de 3.500 euros se recibe en un mes normal. Si se trata de un mes en el que se cubren varios días festivos y fines de semana, la nómina aumenta de forma considerable. "Lo máximo que he llegado a cobrar han sido 6.200 euros en un mes", ha asegurado la enfermera.

Respecto a las diferencias entre el trabajo en Málaga y en Noruega, Virginia Benítez ha subrayado que hay menos de carga de trabajo en el país nórdico y que "en Noruega tienes que estar por y para el paciente".

En cuanto a su adaptación al país, la enfermera ha expresado que "estoy a gusto con este modo de vida, pero en un par de años me gustaría asentarme en un sitio. No sé si será en Noruega o en España, pero no descarto quedarme en Noruega y tener Málaga o España para las vacaciones".