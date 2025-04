Vivo gratis en un crucero pero hay una regla extraña que debo seguir a rajatabla

Seguro que para ti resulta tentador pasar unas vacaciones en un crucero, pero ¿te imaginas llamar hogar a un barco? Christine Kesteloo ha tenido la suerte de visitar la friolera cifra de 106 países y ver algunas de los lugares más increíbles del mundo. Ahora, se ha vuelto viral al contar a través de vídeos como es vivir a bordo de un crucero.

La estadounidense ha tenido acceso a comida y alojamiento gratuitos todos los días durante más de una década. Christine, que anteriormente trabajó en barcos como directora de cruceros, pasa la mitad del año viviendo a bordo y la otra mitad en los Países Bajos. La experta en cruceros puede obtener ventajas gracias a su marido, Pete, que es ingeniero jefe y lleva más de 30 años navegando.

Christine, que comparte su vida en crucero en TikTok y cuenta con más de 980.000 seguidores, explicó que los cónyuges de los miembros de la tripulación pueden permanecer a bordo de forma gratuita. Además, obtiene un 50% de descuento en productos extras como refrescos, bebidas alcohólicas, tiendas a bordo y spa. También obtiene una tarifa con descuento para conectarse a Internet.

Eso sí, Christine respeta que todo el mundo pueda disfrutar de las comodidades del barco en todo momento, por lo que deja que los huéspedes que pagan por sus vacaciones disfruten de espacios como la piscina, el gimnasio, el spa y tumbonas antes que ella.

Christine lo explica así en uno de sus vídeos: "Si la piscina está llena no me meto y no uso la tumbona. No creo que siendo miembro de la tripulación deba quitarle el sitio a una persona que está pagando por estos servicios".

Christine dice que a menudo le preguntan si se siente extraña "caminando en tierra" cuando baja del barco. Ella es tajante al respecto: "Pete ha estado en el mar durante 30 años y yo he estado durante 12 años. Después de todo ese tiempo, literalmente no necesito adaptarme al suelo estable. Ya no me molesta".

