Vuelve el servicio de autobuses gratis en Madrid: consulta qué días no tendrás que pagar

Regresa el transporte público gratuito a Madrid. Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) y los viajes en 'bicimad' serán gratuitos el 1, 8 y 9 de septiembre con motivo del inicio de la actividad laboral y el regreso a las aulas escolares, según ha podido trasladar en una nota de prensa la propia empresa.

De este modo, desde las 00:00 horas y hasta las 23:59 horas del próximo 1, 8 y 9 de septiembre, viajar en cualquiera de los autobuses municipales será gratis, exceptuando la línea Exprés del Aeropuerto. Junto con este servicio, las bicicletas de 'bicimad' también ofrecerán hasta 30 minutos gratis durante estos tres días señalados.

Para poder disfrutar de esta ventaja, los interesados deberán contar con un título de transporte que tendrán que validar antes de viajar. En el supuesto de que no se disponga de este, el conductor le entregará un billete sencillo completamente gratuito. Según ha defendido el Ayuntamiento de Madrid, el objetivo es "promocionar el transporte público y el uso de la bicicleta como alternativas al vehículo privado".

Desde enero de 2021 (tras el paso de la Filomena) al menos 13,60 millones de usuarios no habituales de este transporte público se han visto beneficiados de este tipo de iniciativas, de la que tal y como defiende la empresa, Madrid ha sido pionera.