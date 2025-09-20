Adiós a una de las torturas de los caminos asfaltados: llega la revolución británica que soluciona la calefacción

Los caminos asfaltados pueden acumular mucho calor en verano mientras que en invierno se cubren de hielo y nieve, poniendo a los paseantes en peligro. Para tratar de solventar este problema, una empresa británica ha creado un sistema de calefacción térmica que se puede aplicar a cualquier superficie exterior.

Con esta tecnología esperan aprovechar el calor del sol para evitar que se congelen las superficies en invierno. Para ello, Ecoheat Surfaces se basa en un revestimiento aglutinante de resina especial a partir del cual se puede moldear una superficie plana, según ha informado el medio CHIP. Bajo este revestimiento, además, se coloca una tubería serpenteante a unos 15-20 mm. por debajo de la superficie.

La compañía vende esta teconología como una solución de calefacción "eficiente y respetuosa con el medio ambiente, especialmente adecuadas para espacios urbanos y públicos". El objetivo es aprovechar el calor residual de fuentes comunes como carreteras, caminos y tejados para transformarla en una fuente de energía renovable para calefacción.

El sistema detecta automáticamente las disminuciones de temperatura en los meses más fríos y calienta la superficie de resina aglomerada utilizando una fuente de calor renovable, como bombas de calor aerotérmicas, paneles solares o sistemas de biomasa. De esta forma, la teconología impide que se acumule hielo o nieve alrededor de los edificios.

Mientras, en los meses de verano, la superficie se acalienta de forma natural con el sol y el calor que abserve se puede emplear para suministrar agua caliente, aprovechando así una fuente de energía gratuita. Con esta teconología, el patio de un colegio podría utilizarse, por ejemplo, para calentar la piscina del centro.