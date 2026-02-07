He probado este ratón vertical de Razer: su ergonomía es tal que tu mano lo acaba agradeciendo

Hay productos tecnológicos que forman parte de nuestro día a día y casi no paramos a pensar en lo realmente importantes que son. Es el caso de los ratones, ya sean con cable o inalámbricos.

Después de haber probado el innovador ratón Razer Pro Click V2 Vertical, la reflexión es bastante profunda. ¿Cuánto de importante para nosotros es utilizar un accesorio ergonómico? Pues esa pregunta, para la compañía estadounidense tiene fácil respuesta.

Se trata de su primer ratón ergonómico vertical inalámbrico y, aunque de primeras puede llamar la atención por su forma, cuando lo pones a práctica no quieres volver a la normalidad anterior.

Nada más llegar a casa, me preguntaba cómo iba a integrarlo en mi día a día si me costaba manejarlo. Al abrir la caja, sacar el ratón y vincularlo a mi ordenador, las dudas se esfumaron.

La parte interna del ratón Razer Pro Click V2 Vertical. Sergio Coto / El HuffPost

Principales características

Una vez lo comienzas a usar, te das cuenta de que la creatividad no tiene límites y lo que pensabas que se trataba de ergonomía hasta el momento, se queda en un segundo escalón.

El primer ratón ergonómico vertical inalámbrico de Razer es muy cómodo. Esa es la realidad. Puede parecer no apto para todos los públicos, pero una vez lo usas durante una o dos horas, te das cuenta de que se hace difícil soltarlo.

Como viene haciendo Razer desde hace tiempo, es algo más que un ratón. En concreto, se convierte en un producto tecnológico de última generación, optimizando el rendimiento al máximo.

Su postura, con más de 71 grados de inclinación, está pensada para potenciar la comodidad de una forma más natural del agarre de la mano y eso se nota. Es ideal para aquellos que lo solemos usar durante varias horas de trabajo o de juego.

Respecto a su autonomía, se puede cargar sin problema con cable, pero sólo lo he tenido que hacer de inicio. La compañía asegura que tan eficiente que puede alcanzar hasta seis meses de duración. De hecho, puede llegar a conectarse con hasta 5 dispositivos diferentes.

Estéticamente sigue la línea fijada por Razer, en tono negro y revestimientos más claros, en un plateado oscuro. Pero la magia se encuentra también en la base, gracias a su tecnología Razer Chroma RGB, con más de 16,8 millones de colores. De hecho, se sincroniza con cientos de juegos para ofrece una experiencia más inmersiva.

La parte delantera del Razer Pro Click V2 Vertical. Sergio Coto / El HuffPost

La IA, al alcance de un botón

En este apartado, mezcla IA y mezclo rendimiento. Ya que en su interior, el Razer Pro Click V2 Vertical esconde un mundo inteligente. Gracias a sus cinco botones, se facilitan mucho las cosas sin necesidad de un gran esfuerzo.

Es capaz de transformar por completo su funcionalidad gracias a su brillante aplicación Razer Synapse, pudiendo personalizar hasta ocho controles programables y potenciar su velocidad en segundos, adecuándolo a cada uso.

Pero puestos a hablar de IA, el nuevo ratón de Razer no se ha quedado atrás. En un momento en el que la sociedad se está transformando por completo por el uso de algunos de los chatbots más conocidos, hasta los accesorios ofrecen funciones relacionadas con la IA.

Es el caso del botón central que instalan junto al logo de la marca, llamado 'botón PPP', que activa la herramienta AI Prompt Master. Con él, se puede mejorar la productividad, atajos e incluso preguntar de forma directa a algunos de las apps LLM.

De una manera tan sencilla se puede resumir textos, organizar, resumir y escribir correos electrónicos, así como consultar con chatbots como ChatGPT cualquier duda. Se puede vincular fácilmente a cualquier cuenta y no hace falta una de pago para poder usarlo.

El Razer Pro Click V2 Vertical me ha parecido una grata sorpresa. No pensaba que un ratón vertical iba a ser tan cómodo y ergonómico, pese a que ya lo prometían, e iba a estar tan bien integrado con la IA. Me falta hablar del precio ya que, siendo un ratón de Razer, no es extremadamente caro. Parte desde los 129,99 euros en su tienda, pero que se puede encontrar en algunas tiendas por menos de 110 euros.