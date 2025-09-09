Un paso adelante real: Apple lanza los iPhone 17 y el nuevo iPhone 17 Air, el teléfono más delgado de su historia

Las previsiones y las filtraciones no han fallado. Apple ha presentado este martes su nueva generación de teléfonos y en su Apple Event Awe dropping desde su sede en Cupertino (Estados Unidos) ha contado todos los detalles de sus nuevos teléfonos: el nuevo iPhone 17, el iPhone 17 Pro y la gran novedad, el iPhone 17 Air. Y por fin se puede decir algo, a la espera de probarlo, se han hecho las cosas muy bien.

Como suele ser habitual con la compañía que lidera Tim Cook, los rumores y las noticias sobre los lanzamientos se han ido multiplicando durante las últimas semanas. Pero todo ello ha quedado a un lado con un verdadero paso adelante. El iPhone 17 cuenta con todo lo que muchos llevaban pidiendo desde hace varios años ya, una pantalla de 120hz, una memoria de inicio de 256GB o unas cámaras muy mejoradas.

Pero no todo lo que se ha podido ver durante el evento ha sido el lanzamiento de los nuevos teléfonos. La compañía californiana ha dado a conocer sus nuevos AirPods Pro 3, la primera actualización desde 2022 de uno de sus auriculares más vendidos, el Apple Watch Ultra 3 y el Watch Series 11, con un diseño muy similar a los de sus antecesores.

Tim Cook en el Apple event de este martes. REUTERS

iPhone 17, llegó el verdadero paso adelante

En palabras de Tim Cook, el iPhone 17 es "increíble" y saldrá a la venta en los próximos días en cinco colores: rosa, azul, negro, plata y verde. Pero por fin han cumplido con lo que todos pedíamos desde hace años, el nuevo iPhone tendrá ProMotion. Cuenta con una pantalla de 120hz, con 3.000 nits de brillo- el mayor de la historia en un iPhone- y un nuevo sistema antirayaduras y antirreflejos.

El iPhone 17 irá acompañado con el nuevo chip A19 y una GPU que, aseguran, lo convierte en un 20% más potente que el A18 que lleva el iPhone 16. Pero sí, el nuevo chip busca integrar esa potencia en Apple Intelligence. Por si eso es poco, la memoria más baja ha pasado de los 128GB a los 256GB de almacenamiento de partida.

El nuevo dispositivo también viene con importantes- sí, importantes- mejoras en sus cámaras. Contará con un sensor dual, el principal de 48 megapíxeles y un segundo de 12 megapíxeles. Su cámara de selfie ha dado un salto, con su nueva cámara Center Stage y, gracias a su sensor, se puede enfocar con ella en vertical y también en horizontal.

iPhone 17 Air, delgado y muy potente

El iPhone 17 Air es, sin duda, la gran novedad de este evento de Apple. El gigante californiano ha dejado a un lado los iPhone Plus de los últimos años que no habían sido del todo convincentes y ha decidido centrar sus esfuerzos en seguir con una gama muy conocida dentro de sus tiendas, la del MacBook Air.

Se trata del teléfono más delgado de la historia de la compañía de Tim Cook. Cuenta con un único módulo de cámara de 48 megapíxeles y tiene un chip muy potente, el A19 Pro y una pantalla Super Retina XDR display, con los mismos 120Hz y el mismo brillo que el del iPhone 17. Saldrá a la venta en cuatro colores: negro, blanco, oro y plata.

Aunque no se había comentado durante la presentación del iPhone 17 y sí se había hablado de ello en las filtraciones de los últimos días, el iPhone Air no tendrá entrada de tarjeta SIM y sólo se podrá usar con una eSIM. El teléfono también lleva el Adaptive Power Mode, para que un dispositivo tan fino y tan potente no se coma la batería en cuestión de pocas horas.

Los nuevos iPhone 17 Air. APPLE

iPhone 17 Pro, rediseño de la joya de la corona

Sin duda, la joya de la corona de los eventos de septiembre para Apple es el iPhone Pro. Se trata de su teléfono más avanzado y que, este año, con el 17 Pro, también tiene novedades de peso, como el importante cambio en su diseño.

Parece ser que el nuevo 17 Pro es la apuesta más acelerada de la compañía de Tim Cook. Su nuevo cuerpo está hecho de aluminio, algo que podría ser clave para hacer frente al calor. Su chip, el A19 Pro- mismo que el del 17 Air-, busca potencia y regular el uso de su batería.

Lo que sí permanece es su módulo de tres cámaras, principal, telefoto y Ultra Wide, alcanzando una resolución de 48 megapíxeles. El zoom avanza con respecto al 16 Pro. Logra un zoom telefoto x8 y el digital crece hasta el 40x en las fotografías.

Aunque el salto también es importante en el modelo Pro, los grandes avances del iPhone 17 lo convierten en un gran competidor, sobre todo por el precio. El 17 Pro estará disponible a partir del próximo 19 de septiembre y partirá desde los 1.319 euros.

AirPods Pro 3, continuidad con avances

Y no todo iban a ser sus nuevos teléfonos. Apple ha lanzado este martes los AirPods Pro 3. Tres años después de su última actualización, la compañía ha dado a conocer sus nuevos auriculares con un avance que llama bastante la atención, un sensor cardíaco.

Y sí, por fin Apple Intelligence se va a hacer notar en sus auriculares. Los AirPods Pro 3 van a contar con una función inteligente que permitirá traducir de forma simultánea lo que otra persona esté diciendo en otro idioma.

Su precio no variará respecto a los Pro 2 y la batería también crecerá, prometiendo una duración que pasa de las 6 a las 8 horas antes de tener que cargarlos. Estará disponible a partir del próximo 19 de septiembre por 249 euros.

Apple Watch Ultra 3 y Series 11

Apple también ha dado a conocer este martes su nuevo Apple Watch Ultra 3, su modelo de relojes más caro, pero no apto para todos los gustos- y también todos los bolsillos-. Aseguran que alcanza las 42 horas de batería útil y que contará con 5G y una carga más rápida que el modelo 2.

Otra de las actualizaciones ha sido la del principal wereable de Apple, el Series 11. A primera vista cuenta con un diseño muy similar al del modelo anterior, pero sí tiene algunas novedades importantes.

Entre las principales novedades del nuevo reloj de la compañía estadounidense se encuentra una mejora de conectividad con 5G, nuevas esferas con el mismo efecto Liquid Glass que llegará pronto a los smartphones y habrá una mejora para evaluar la calidad del sueño.

El Apple Watch Series 11 contará con carga rápida, mejorará la conexión con los AirPods Pro 3 a la hora de hacer ejercicio y tendrá una app con la que se puede evaluar diariamente el nivel de sueño. De hecho, una de las nuevas funciones es la de los avisos de hipertensión, gracias a un sensor de presión arterial.