¿Cómo aparecer más veces en ChatGPT? 

En plena revolución de la inteligencia artificial, Prensalink, el marketplace español de branded content con más de 20.000 medios registrados, cumple diez años dando un paso al frente: ayudar a las marcas no solo a ganar visibilidad en Google, sino también en los nuevos entornos generativos como ChatGPT, Gemini o Perplexity.

Desde su fundación en 2015 por Juan Uceda y Ana Zafra, Prensalink ha sido un referente en la democratización del acceso a los medios digitales, permitiendo a empresas de todos los tamaños publicar artículos en periódicos, blogs y revistas de prestigio. Ahora, la compañía da un salto cualitativo con herramientas que identifican qué medios aparecen en las respuestas de ChatGPT y en los AI Overviews de Google, anticipándose a la nueva forma en que los usuarios descubren información.

“El SEO ya no se limita a los buscadores tradicionales. Cada vez más personas se informan a través de modelos de lenguaje. Las marcas que comprendan este cambio y adapten su estrategia serán las que mantengan su visibilidad”, explica Juan Uceda, CEO y cofundador de Prensalink.

Del SEO clásico al AEO (Answer Engine Optimization)

El auge de los Answer Engines —los motores de respuesta basados en IA— está transformando radicalmente la manera en que las marcas deben trabajar su presencia online. Mientras los algoritmos tradicionales clasifican páginas, los sistemas generativos extraen información directamente de medios con autoridad y contenido contextualizado.

Conscientes de ello, en este décimo aniversario Prensalink ha integrado en su plataforma una funcionalidad pionera que permite identificar y priorizar los medios con más presencia en las respuestas de ChatGPT y Gemini, así como en los nuevos resultados enriquecidos de Google AI.

“Nuestra misión sigue siendo la misma: ayudar a las marcas a ganar visibilidad. Pero el terreno de juego ha cambiado. Hoy, aparecer en medios relevantes no solo impulsa tu posicionamiento, sino también tus posibilidades de ser citado o referenciado por los modelos de IA”, añade Uceda.

Una nueva etapa para la visibilidad digital

La empresa, con sede en Benidorm y un equipo 100 % remoto, trabaja con clientes en más de 30 países y colabora con algunos de los principales medios de comunicación de Europa y Latinoamérica. En esta nueva fase, Prensalink se consolida como plataforma estratégica para el posicionamiento en la era de la IA, ayudando a empresas, agencias y profesionales SEO a diseñar estrategias adaptadas al nuevo paradigma de búsqueda.

“Durante una década hemos unido medios y marcas. Ahora nos toca tender un nuevo puente entre las marcas y los motores de IA. Queremos que nuestros clientes entiendan dónde está la atención del usuario y cómo aprovecharla”, señala Ana Zafra, cofundadora y responsable de operaciones.

Un aniversario con visión de futuro

Coincidiendo con su 10º aniversario, Prensalink celebra el mes de octubre con una promoción especial del 10% extra en todas las recargas de saldo, una campaña que refuerza su compromiso con las agencias y profesionales que confían en la plataforma día a día.

Pero más allá de la celebración, el objetivo está claro: liderar el futuro del marketing de contenidos en el nuevo entorno generativo, donde la visibilidad depende no solo de los clics, sino también de qué medios alimentan las respuestas que los usuarios leen en sus chats de IA.