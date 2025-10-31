Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Desde que amanece ChatGPT: el 35% de los usuarios de internet ya usa la IA en su día a día

Los datos del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apunta a que la herramienta de OpenAI es la más usada.

Sergio Coto
App ChatGPTNikolas Kokovlis

VaIA, vaya. Los datos del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del segundo trimestre de 2025 recoge que más de un 35% de los usuarios de internet suelen usar asistentes de inteligencia artificial en su día a día. 

En concreto, las cifras pertenecientes al segundo trimestre de 2025 sobre los usos de internet y los servicios OTT en España apuntan a que la gran triunfadora es ChatGPT. Se trata del chatbot más usado, por un 30,6% de los usuarios.

El estudio también recoge que, en ese orden, le sigue Gemini/Notebook LM, con un 5,1%; Perplexity, con un 1,8%; o la china DeepSeek, con un 1,5%. Lo más llamativo del informe es que un 8,2% de los encuestados que dice que usa la IA reconoce que paga por ella. 

Las relaciones entre la gente y estos asistentes inteligentes siguen mejorando. El 93,8% de los españoles asegura que en los últimos tres meses ha entrado al menos una vez en una de estas herramientas.

Respecto a los motores de búsqueda, no hay rival. Google sigue siendo el gran ganador, con un 91,7% de usuarios; frente al 2,3% de DuckDuckGo o el 2,2% de Bing. Algo similar a lo que ocurre con WhatsApp.

La aplicación de mensajería instantánea de Meta sigue siendo la preferida entre la gente, con un 93,9% de usuarios. Algo que cambia en la situación de las redes sociales. El informe de la CNMC apunta a que TikTok sigue creciendo, hasta alcanzar el 30,9%, frente al 55,8% de Instagram y el 51,4% de Facebook.

El liderazgo de Google es igual de incontestable en el caso de aplicación de navegación. Google Maps sigue siendo, por mucho, la más usada, con un 90,4% de usuarios, frente al 10% que representan otras opciones como Apple Maps o Waze.

