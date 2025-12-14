Todo el mundo quiere estar junto a OpenAI: cada vez son más las empresas que unen sus fuerzas con la firma de Sam Altman 

OpenAI lo está atrayendo todo. Esta misma semana, la compañía de Sam Altman, fundadora de ChatGPT, ha alcanzado tres acuerdos con tres empresas de renombre: The Walt Disney Company, Adobe y BBVA. Lo que está claro es que todo el mundo trata, por activa y por pasiva, de acercarse a la que ya es la start-up privada más valiosa del mundo.

Antes de nada, debes saber que el mayor inversor y socio histórico de la firma sigue siendo Microsoft. En ese acuerdo inseparable, hasta el momento, Microsoft Azure es el proveedor exclusivo de servicios en la nube para OpenAI.

El pasado 3 de noviembre fue el turno de Amazon Web Services (AWS). Acordaron una asociación estratégica de varios años que pone a disposición de "la mejor infraestructura de AWS para ejecutar y escalar de inmediato las cargas de trabajo principales de inteligencia artificial (IA) de OpenAI". La inversión, pequeña no es. 38 000 millones de dólares, por un trato para los próximos siete años.

Otro de los gigantes tecnológicos que ha integrado servicios como ChatGPT ha sido Apple. Aunque lo ha hecho a menor escala que el resto, acordaron en 2024 integrar el chatbot en sus dispositivos, pudiendo su asistente inteligente, Siri, tener a su disposición la inteligencia de ChatGPT cuando lo necesite.

Meeska, Mooska, MickAI Mouse

Pero la gran noticia de la semana ha sido el acuerdo histórico entre The Walt Disney Company y la empresa de Sam Altman. En rasgos generales, la gente va a poder usar como base más de 200 personajes de la compañía para generar sus propios vídeos con la IA de Sora.

Se podrá usar en esa herramienta inteligente de OpenAI, pero también para crear fotografías con estos modelos en ChatGPT Images. La novedad es que algunos de los vídeos que los seguidores de Disney creen con Sora, podrían llegar a Disney+. Un acuerdo que pone de relieve una clara apuesta por la creación de contenido a través de la IA.

Pero eso no es todo, amigos. Pese a que estas nuevas funciones estarán disponibles a principios de 2026, Disney busca una relación larga y duradera junto a la compañía de Sam Altman. En concreto, ha anunciado la inversión de 1.000 millones de dólares, con el derecho a una compra de capital adicional.

"Disney y OpenAI reafirman su compromiso compartido con el uso responsable de la IA, que protege la seguridad de los usuarios y los derechos de los creadores. Juntas, las compañías impulsarán una IA centrada en el ser humano que respete las industrias creativas y amplíe las posibilidades de la narrativa", han asegurado ambas empresas en un comunicado público.

También Adobe y BBVA

Pero la cosa no ha quedado ahí. Otras dos empresas que han querido unirse a la aventura de OpenAI han sido la empresa tecnológica Adobe y la entidad bancaria española BBVA. Aunque de una forma un tanto distinta.

En el caso de Adobe, el comunicado que han hecho público implica la entrada de tres de sus herramientas más utilizadas en ChatGPT. En concreto, integrará Photoshop, Express y Acrobat.

En un vídeo que hizo público en la red social X, mostró como, con Photoshop, cuando se active la función se va a poder subir una fotografía y personalizarla, con el brillo, contraste y otras herramientas.

En el caso de Express, se pueden generar con la IA invitaciones u otros documentos de una forma muy sencilla, con sólo dar una descripción. Y Adobe Acrobat, con la que vamos a poder editar documentos, combinarlos y más acciones, de una forma muy sencilla.

Algo muy distinto al acuerdo entre BBVA y OpenAI. Ha sido la entidad bancaria española la que ha anunciado este viernes una alianza estratégica entre ambas marcas tras casi dos años trabajando juntos.

En un viaje a San Francisco, Carlos Torres, presidente de BBVA, ha firmado junto a Sam Altman el acuerdo y ha destacado que su entidad fue pionera "en la transformación digital y móvil, y ahora nos adentramos en la era de la IA con una mayor ambición".

"Nuestra alianza con OpenAI acelera la integración nativa de la inteligencia artificial en todo el banco para crear una experiencia más inteligente, proactiva y totalmente personalizada, anticipándonos a las necesidades de cada cliente", ha señalado.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, y el presidente de BBVA, Carlos Torres BBVA

Este nuevo acuerdo tiene por objetivo que se ponga en marcha un asistente conversacional e inteligente en los servicios de la entidad bancaria. También trabajarán juntos en la puesta en marcha de nuevos sistemas para agilizar procesos de análisis de riesgo.

Lo que está claro es que OpenAI se ha convertido en la gallina de los huevos de oro y cada vez son más las empresas que están tratando de subirse a la ola de la IA, aprovechando su auge y su tirón. Sólo el futuro sabrá si es una apuesta acertada o fallida y si, tarde o temprano, la situación con estos asistentes inteligentes no se vuelve rápidamente en su contra.