Google transforma su búsqueda para siempre y pone en marcha el 'Modo IA' en España

La inteligencia artificial toma velocidad en el buscador de Google. El gigante tecnológico ha anunciado este miércoles que comenzará a desplegar el Modo IA en su buscador en 36 nuevos idiomas y 50 nuevos países. Entre ellos, sí, se encuentra España.

La compañía estadounidense se ha convertido en uno de los referentes desde los inicios de internet, pero los nuevos avances en materia de IA hace que hayan dado un paso firme para incluir una nueva herramienta con la que quieren cambiar por completo la forma en la que se busca la información.

Según ha detallado Google en un comunicado, se trata, hasta la fecha, de su "experiencia más potente de búsqueda asistida por inteligencia artificial". "Con mayores capacidades de razonamiento y multimodalidad, y con la posibilidad de profundizar en cualquier cuestión a través de preguntas adicionales y enlaces de utilidad a la web, el Modo IA está diseñado para entender lo que realmente estás buscando por complejo que sea y darte una respuesta ágil y detallada", ha defendido.

Cómo identificarlo y activarlo

A partir de este miércoles, todos los usuarios de Google comenzarán a ver un nuevo botón en la página de resultados. De esa manera, gracias a los modelos avanzados de la IA de Google, Gemini, trata de resolver las dudas y preguntas más complejas gracias a su potente sistema.

"Resulta especialmente útil para hacer preguntas exploratorias, esas que no tienen una respuesta única y directa, y para tareas más complicadas, como buscar información, planificar un viaje o entender instrucciones complejas", ha contado la compañía.

Lo que hace ese Modo IA es el de descomponer las consultas y desglosarlas en "una serie de subtemas y lanza una ráfaga de consultas simultáneas". "La Búsqueda puede profundizar aún más en los entresijos de la web. Como resultado, puedes acceder a contenidos extraordinarios e hiper relevantes en respuesta a tu pregunta", ha destacado.

La nueva herramienta está diseñada para ser multimodal, es decir, se le pueden hacer preguntas de una forma más natural, olvidándose de hablar en forma robótica. Ya sea con su buscador, una fotografía en Lens o el micrófono, se puede hacer cualquier consulta e indagar en un tema específico.

"Ayudar a la gente a descubrir contenidos en internet ha sido siempre un elemento central de la misión de Google, y continúa siéndolo. El Modo IA te permite expresar exactamente lo que buscas y acceder a contenido web en distintos formatos abriendo nuevas oportunidades para descubrir contenidos", ha detallado.

Google asegura que con la 'Vista creada con IA' que aparece en sus buscadores, han comprobado que los usuarios visitan "una mayor diversidad de sitios web, en busca de respuestas a preguntas más complejas". "Cuando un usuario hace clic en un enlace que figura en una Vista creada con IA, ese clic es de mayor calidad para el sitio web en cuestión, porque procede de un usuario que, probablemente, pasará más tiempo en la página cuando la visite", ha razonado la compañía en el escrito.