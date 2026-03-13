Google Maps se transforma con Gemini y la frase que ponen de ejemplo para su nueva función da la vuelta al mundo

Google Maps se transforma. Lo hace de la mano de la potente inteligencia artificial de la compañía estadounidense, Gemini. Según ha anunciado este mismo jueves, su nueva actualización permite una nueva evolución en la funcionalidad de mapas.

Gracias a la influencia de los modelos de su asistente inteligente, Maps cambia por completo. Lo hace, gracias a un mapa todavía más actualizado, con la exploración en el epicentro a través de la conversación sencilla. El objetivo es que la conducción sea muy intuitiva.

Según ha detallado Google, esta nueva evolución es su mayor actualización de navegación en más de una década. Con la incorporación de una nueva experiencia conversacional, Ask Maps (pregunta a Maps).

"Ahora puedes preguntar cosas como: 'Mi teléfono se está quedando sin batería, ¿dónde puedo cargarlo sin tener que hacer una larga fila para un café?' o '¿Hay alguna cancha de tenis pública con luces donde pueda jugar esta noche?'. Antes, encontrar esta información implicaba investigar mucho y revisar reseñas", ha destacado la compañía en su blog.

Gracias a esta nueva función, sólo hará falta usar el botón Ask Maps y podremos pedirle cualquier ayuda, obteniendo respuesta a casi cualquier pregunta. "Ask Maps es excepcionalmente útil: aprovecha la información actualizada de Maps sobre el mundo para mostrarte todo lo que necesitas saber antes de partir, personalizando las respuestas y haciendo que sea más fácil convertir tus planes en acción", ha asegurado desde Google.

Has llegado a tu destino, sin problemas

Google también ha anunciado que el impulso de Maps con Gemini también permitirá ayudar a los usuarios a llegar a su destino. "Le damos a la experiencia de conducción en Maps su mayor actualización en más de una década con Navegación Inmersiva: una transformación completa de la experiencia de navegación, con gráficos rediseñados y una guía más intuitiva", ha revelado.

Una actualización que le permitirá al conductor estar concentrado e informado en la carretera. El objetivo es el de facilitar las cosas al usuario para no sufrir ningún despiste y que haya información actualizada de la ruta.

Para preparar mejor un viaje, también añaden una opción para ver más la ruta y prepararse mejor a ella, con "una vista más amplia"; comprender las desventajas de las rutas alternativas; o dominar el tramo final del viaje con una guía útil, pudiendo "previsualizar tu destino y sus alrededores y obtener recomendaciones sobre dónde aparcar".

Por preguntar, que no quede

Pero ha sido la propia Google Maps la que ha puesto de ejemplo una de las frases que se le pueden preguntar al nuevo Ask Maps y el revuelo ha sido de los grandes en redes sociales.

"Por último, puedes pedirle a Maps que 'me encuentre un baño público cercano donde no tenga que hacer cola para comprar algo'. Bienvenido al futuro", ha señalado, en un tuit que suma más de 2,5 millones de visualizaciones y más de 19.000 me gusta.