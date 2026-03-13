Confirmado por la Aemet: avisos naranjas, lluvia y nieve en estas zonas para el fin de semana

El tiempo ha dado una tregua estos días de la semana. Después de una DANA que dejó lluvias y bajada de las temperaturas, el sol empezó a asomar el jueves. Sin embargo, se trata de un descanso corto. Este fin de semana regresan las lluvias.

Una vaguada y una masa de aire frío entrará a partir del viernes por el Atlántico, provocando precipitaciones en el extremo norte de la península. El sábado el mal tiempo se irá extendido en el resto de la península.

Además, tanto el sábado como el domingo hay avisos naranjas y amarillos en ciertas zonas de la península:

el sábado en el litoral asturiano, el litoral cantábrico, Bizkaia y Guipuzkoa por fenómenos costeros, y en la cordillera cantábrica de León y Palencia por nevadas. El domingo en el pirineo oscense y navarro por nevadas, y en Menorca por fenómenos costeros. Avisos naranjas: el sábado en A Coruña por fenómenos costeros y el domingo en Ampurdán por el mismo motivo.

Como puedes ver, los avisos se concentran el sábado y el domingo. El viernes aún podrás disfrutar de los cielos despejados en casi toda la península (sólo en Galicia se esperan lluvias), pero el sábado tendrás que sacar de nuevo el paraguas.

Así será el tiempo el fin de semana

El frente atlántico dejará precipitaciones en la mayor parte de la mitad norte peninsular. Los cielos estarán cubiertos y se registrará lluvia escasa. No se espera que haya grandes acumulados en esta jornada, salvo en Asturias y Cantabria, donde las lluvias pueden ser intensas. Las temperaturas también experimentarán un descenso, con mínimas de 4ºC en el norte de Castilla y León.

En la mitad sur de la península no se esperan lluvias. Las temperaturas serán agradables en el arco mediterráneo, con medias de 15ºC en zonas de la Comunidad Valenciana, Almería o Málaga.

El domingo las precipitaciones comenzarán a retirarse en buena parte de la península, ya que se instalará el tiempo anticiclónico. La excepción son los avisos naranjas que, de momento, hay decretados.

¿Cuándo llegará el buen tiempo?

Es la pregunta más repetida en las últimas semanas. Aunque las lluvias no son tan persistentes como en enero y febrero, cuando 11 borrascas prácticamente consecutivas cruzaron la península, lo cierto es que muchos echan de menos los días soleados y de temperaturas agradables.

Si eres de los que prefiere los días cálidos, sólo te queda esperar un poco: la Aemet ha pronosticado que la primavera será más calurosa de lo habitual. Aún no se sabe, eso sí, cómo será la estación en lo que a precipitaciones se refiere. Hay las mismas posibilidades para cada escenario: que sea más lluviosa de lo normal, que lo sea menos, o que sea lo habitual para la época.