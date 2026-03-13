Tim Cook celebra los 50 años de Apple "pensando diferente" con esta carta: "Las herramientas que creamos han mejorado vidas"

Un 50 cumpleaños muy feliz. Al menos, llega en un momento de ingresos y ventas récord para Apple. Tim Cook ha enviado una carta con motivo del 50 aniversario de la marca de Cupertino, recordando cómo arrancó y cómo ha ido avanzando en las últimas décadas.

A pocas semanas para el 1 de abril, fecha en la que se conmemora el medio siglo de existencia de la compañía estadounidense, Cook ha puesto en valor que, "en un pequeño garaje, nació una gran idea".

"Apple se fundó sobre la simple idea de que la tecnología debía ser personal, y esa creencia —radical en aquel entonces— lo cambió todo", ha detallado en el escrito el CEO de la marca.

Cook ha destacado que, en estos últimos 50 años, la compañía que lidera ha ido innovando década tras década con todo tipo de productos. "Desde la primera computadora Apple hasta la Mac, del iPod al iPhone, del iPad al Apple Watch y los AirPods, así como los servicios que usamos a diario, la App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV, hemos dedicado cinco décadas a repensar lo posible y a poner herramientas poderosas al alcance de la gente", ha señalado.

El CEO de Apple ha destacado que cada avance iba acompañado de una idea general, "que el mundo avanza gracias a quienes piensan diferente". "Esto se debe a que el progreso siempre comienza con alguien, un inventor o un científico, un estudiante o un narrador, que imagina una forma mejor, una idea nueva, un camino diferente", ha explicado.

Un espíritu que "nunca nos ha pertenecido solo a nosotros"

Tim Cook ha puesto de manifiesto que cada paso adelante y ese espíritu por "pensar diferente" nunca "nos ha pertenecido solo a nosotros". "Cada invento que traemos al mundo es solo el comienzo de una historia", ha añadido.

Momento que ha aprovechado para dirigirse a los fans de Apple. "Los capítulos más significativos los escriben todos ustedes: quienes usan nuestra tecnología para trabajar, aprender, soñar y descubrir. Han logrado avances y lanzado negocios", ha expuesto.

"Han animado a sus seres queridos en el hospital y han grabado los primeros pasos de su hijo pequeño. Han corrido maratones, escrito libros y reavivado amistades. Han alimentado su curiosidad, encontrado su nueva canción favorita y compartido historias que nos conectan a todos", ha justificado.

Cook ha asegurado que, en las manos de los usuarios, "las herramientas que creamos han mejorado vidas, y a veces incluso las han salvado". "Y eso es lo que nos inspira: no lo que la tecnología puede hacer sola, sino todo lo que puedes hacer con ella", ha apuntado.

Construir el mañana

50 años después de su creación, Apple sigue con la misma premisa con la que partió esta trayectoria plagada de éxitos. "Nos centramos más en construir el mañana que en recordar el pasado", ha expuesto el CEO de la marca.

En su carta, también ha aprovechado para hablar del "hito sin agradecer a los millones de personas que hacen de Apple lo que es hoy". "Nuestros increíbles equipos en todo el mundo, nuestra comunidad de desarrolladores y cada cliente que nos ha acompañado en este viaje. Sus ideas inspiran nuestro trabajo. Su confianza nos impulsa a ser mejores. Sus historias nos recuerdan todo lo que podemos lograr cuando pensamos diferente", ha razonado.

Tim Cook se ha dejado lo mejor para el final, acordándose de que "la personas lo suficientemente locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran". "Así que aquí va por los locos. Los inadaptados. Los rebeldes. Los alborotadores. Las clavijas redondas en los agujeros cuadrados. Los que ven las cosas diferente. Esto es para ti", ha sentenciado.