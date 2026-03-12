EA FC 27, el mayor videojuego de fútbol del mundo, será en Europa solo "para mayores de 16 años": esta es la razón

Malas noticias para Electronic Arts, una de las distribuidoras de videojuegos más grandes del planeta. No tienen que ver con la reciente adquisición de la compañía por 55.000 millones de dólares a manos del fondo soberano saudí, ni por ende con la guerra de Irán. Tiene que ver con cómo se venderá uno de sus títulos más populares, el EA FC, antes conocido como FIFA. Es el simulador de fútbol más jugado del planeta.

PEGI, la organización responsable de catalogar en Europa los videojuegos en función de las edades del público al que se dirigen, introducirá cambios en junio de este año. La organización, con sede en Bélgica, aparece en la carátula de todos los títulos a la venta en la mayor parte de la Unión Europea, incluida España.

Normalmente PEGI etiqueta los juegos con un sistema similar al que se sigue en la industria cinematográfica. El equivalente PEGI a una cinta para todos los públicos sería su +3, una pegatina verde que aparece en la carátula de los videojuegos y que implica que es recomendado para niños de más de tres años. Esta era precisamente la recomendación que se hacía hasta ahora de la franquicia EA FC.

Junto a la recomendación por edades, PEGI también introduce en la contraportada de los juegos una serie de iconos que determinan por qué tiene esa recomendación. Por ejemplo: aparecen drogas, hay lenguaje malsonante, o hay pasajes de miedo. A partir de junio, PEGI también determinará si en el juego hay cajas botín (loot boxes) o si hay patrones de diseño adictivo.

Esto impacta directamente en las próximas iteraciones de la saga EA FC, que posiblemente verá cómo en la carátula pasará a ser recomendado como un juego para adolescentes de más de 16 años. La razón: en el título hay modos de juego con cajas botín, como es el caso de Ultimate Team, en el que los jugadores compran sobres virtuales para formar equipos con los "cromos" virtuales que ha conseguido.

Estos son todos los cambios que verás en las carátulas de videojuegos

Dirk Bosmans, el director general de PEGI, avanzó estos cambios en una reciente entrevista con el medio Eurogamer. Por ejemplo, si un videojuego tiene compras internas (por ejemplo, personajes, aspectos estéticos del juego, o pases de batalla) PEGI introducirá un nuevo descriptor en la contraportada indicándolo, y automáticamente el juego pasará a ser recomendado solo para niños de más de 12 años.

Un ejemplo de este caso sería Fortnite, el popular juego de disparos. En Fortnite los usuarios pueden comprarse personajes distintos a través de una moneda interna llamada PaVos, que también tiene un valor monetario real. Se da la circunstancia, eso sí, de que Fortnite ya está recomendado para mayores de 12 años.

Si el juego da la opción en menús de desactivar todas las compras internas, entonces podrá ser categorizado como un juego recomendado para mayores de 7 años. "Será algo experimental", matizaba Bosmans en declaraciones a Eurogamer. "No queremos que esto se convierta en un atajo para que muchos juegos sigan logrando ser recomendados con el PEGI 7".

España estuvo a punto de legislar de forma pionera contra las loot boxes

Bosmans también explica que los nuevos criterios de PEGI afectarán a las cajas botín, una mecánica muy extendida en la industria del videojuego. Los usuarios, en lugar de comprar los elementos buscados dentro del juego, compran llaves, cofres o sobres que contienen varios artículos al azar. Ese componente de azar es particularmente perverso, y muchos expertos han advertido de que componentes similares pueden llevar a la ludopatía.

"Si un juego vende cajas botín tendrá un PEGI 16", es decir, será recomendado solo para mayores de dieciséis años, como será el caso del EA FC. Si el juego es directamente un casino social (algo muy visto en teléfonos móviles) el juego obtendrá directamente un PEGI 18. "No descartamos que si una editora limita el acceso a esas cajas botín los títulos puedan recibir un PEGI 12".

Se da la circunstancia de que el Ministerio de Consumo, con Alberto Garzón al frente, presentó un proyecto de ley pionero para abordar la problemática de las cajas botín. Sin embargo, el texto decayó por el adelanto electoral de 2023.

A día de hoy el Gobierno sigue hablando de limitar las cajas botín, pero ya dentro del proyecto legal de protección de menores en entornos digitales, la misma iniciativa con la que Sánchez buscará subir la edad legal para participar en redes sociales a los dieciséis años.

Patrones de diseño adictivo y comunidades tóxicas

PEGI también introducirá en junio otros criterios para elevar la categorización de los títulos según edades. Por ejemplo, patrones de diseño adictivo, un término que también se ha popularizado en España estos meses precisamente por ser parte del debate sobre los efectos dañinos que las plataformas digitales tienen en los adolescentes.

A este respecto, PEGI se refiere a títulos online en los que hay misiones "diarias". "Cuando los niños le dicen a sus padres que tienen que jugar a algo hoy porque quieren continuar con su racha o hay una misión diaria que completar", explicaba Bosmans a Eurogamer. Estos juegos podrán ser PEGI 7, pero incluirá un aviso en la contraportada.

Por último, PEGI también introducirá nuevos avisos en el caso de que los títulos tengan comunidades en línea.

Eso en realidad ya sucede: hay marcadores en las carátulas de los videojuegos que advierten de si un título tiene funcionalidades en red. Pero PEGI ahora avisará en los casos en los que no haya posibilidad de moderar ese acceso, ya sea porque el videojuego no permite restringir la recepción de mensajes por texto o voz. En esos casos, el PEGI será 18, es decir: un videojuego solo recomendado para adultos.