Muchos desconocen que una función oculta del teléfono móvil puede detectar billetes falsos

Un móvil sirve para llamar, chatear, pagar con el reloj, ligar en Tinder y hasta medir los pasos que das de la cama al sofá. Ahora resulta que también puede ser tu guardaespaldas financiero: un detector portátil de billetes falsos. Sí, ese mismo teléfono que sueles llevar con la batería al 12% puede evitar que te cuelen un papelucho de 50 euros en la terraza de turno.

La clave no está en una cámara mágica ni en un filtro secreto de Instagram, sino en las aplicaciones que aprovechan el ojo del móvil para comparar un billete con bases de datos oficiales. Basta con sacar una foto y el sistema coteja la imagen con registros de bancos centrales para decidir si el papel que tienes delante es dinero o un trozo de Monopoly.

En las tiendas de aplicaciones abundan las opciones. Desde BEAC NG2020, usada en varios países africanos, hasta Money Detector, pensada para Turquía y Pakistán, pasando por Cash Reader, que reconoce múltiples divisas (aunque últimamente no anda muy fina, según reseñas). También existen alternativas como NoteSnap o Banknote Scanner, que incluyen el dólar, el euro y otras monedas fuertes. El truco es siempre el mismo: el móvil se convierte en lupa digital que desenmascara falsificaciones.

La recomendación de los expertos es empezar por los billetes de 20 y 50 euros, los favoritos de los falsificadores en Europa. No es un dato al azar: lo confirma la propia Banco Central Europeo, que cada año recuerda que estas denominaciones son las más replicadas en el mercado negro.

¿Y qué pasa si tu teléfono confirma que te han colado un billete falso? Aquí no vale mirar para otro lado ni “endosárselo” a alguien en el bar. Lo correcto es llevarlo a la comisaría o a tu banco. En países como Francia, intentar ponerlo de nuevo en circulación puede salir por 7.500 euros de multa. Una broma cara por no fiarse de la tecnología.

Así que ya sabes: la próxima vez que te pasen un billete sospechoso, no lo pongas al trasluz como si fueras un perito forense. Saca el móvil, ábrete la app de turno y deja que el mismo aparato que te avisa del horóscopo decida si tienes entre manos un tesoro o un fraude. Porque en 2025, hasta la cartera necesita un update.