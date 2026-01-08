Paracetamol y mucha IA: OpenAI lanza ChatGPT Salud, una controvertida nueva función para cuidar tu salud 

2026 arranca con bastantes novedades. El CES 2026, que se celebra esta semana en Las Vegas (EEUU), ha puesto de manifiesto que la inteligencia artificial y los robots humanoides van a marcar el futuro cercano de los avances tecnológicos en todo el mundo.

Pero uno de los lanzamientos que no se ha hecho en el primer gran evento tech del año y que ha sido OpenAI, a través de un comunicado, la que lo ha dado a conocer, ha sido su nueva función para cuidad de tu salud, ChatGPT Salud.

En un escrito, la compañía de Sam Altman ha detallado que se trata de una nueva experiencia que está diseñada para tratar de integrar "de manera segura" tu información médica con la inteligencia de ChatGPT.

El objetivo de esta nueva función es el de que los usuarios dispongan de "más información, confianza y preparación a la hora de cuidar" su salud. Pero claro, esto choca de lleno con el aumento de las consultas relacionadas con la salud y la preocupación de algunas instituciones por su uso.

Fue la presión de instituciones internacionales lo que obligó a OpenAI a actuar y a dejar, desde el pasado miércoles 29 de octubre, de dar consejos legales o médicos a los usuarios que hacían consultas relacionadas con la salud.

Por qué los adolescentes están consultando a la IA en lugar de al psicólogo y qué podemos hacer ante esto El 18% de las chicas y el 13% de los chicos han usado ChatGPT para alguna de estas funciones en un momento en el que el 41% de los jóvenes ha tenido un problema de salud mental.

"La salud ya es uno de los temas más populares"

OpenAI ha desvelado en su comunicado que la salud "ya es uno de los temas más populares" en ChatGPT. "Cada semana, cientos de millones de personas hacen preguntas sobre bienestar y cuidado personal", ha razonado.

Con el lanzamiento de ChatGPT Salud, la compañía de Sam Altman destaca que se combina "los sólidos controles de privacidad, seguridad y gestión de datos de ChatGPT con protecciones adicionales diseñadas específicamente para la salud, incluyendo cifrado y aislamiento que mantienen las conversaciones privadas y compartimentadas".

Entre lo más llamativo, esta nueva función sirve para poder conectar "de manera segura tu historia clínica y aplicaciones de bienestar". Por ejemplo, las que registran nuestra actividad con smartwatches y demás wereables.

"ChatGPT Salud, desarrollado junto con profesionales médicos, ayuda a las personas a implicarse de forma más activa en el cuidado de su salud y bienestar, sin sustituir a los profesionales del sector sanitario", ha defendido OpenAI.

Ayuda a las personas, (...) sin sustituir a los profesionales del sector sanitario

En qué consiste

El lanzamiento de ChatGPT Salud busca poner fin a la información sobre la salud que "suele estar dispersa en portales, aplicaciones, dispositivos portátiles, archivos PDF y notas médicas, lo que dificulta tener una visión completa". "Muchas personas deben navegar por un sistema de salud complejo por su cuenta", ha justificado.

"Durante más de dos años, hemos trabajado con más de 260 profesionales de la salud de 60 países y docenas de especialidades para entender qué hace que una respuesta a una pregunta sobre la salud sea útil o potencialmente riesgosa", ha contado.

Y si te estás preguntando cuáles son sus funciones, OpenAI ha detallado punto por punto su funcionamiento:

ChatGPT Salud, diseñada para apoyar, no sustituir, la asistencia médica. No se usa para el diagnóstico ni para el tratamiento.

Busca resolver preguntas cotidianas y a identificar patrones a lo largo del tiempo, no solo en momentos de enfermedad, para que tengas más claridad y confianza en conversaciones médicas importantes.

La sección de Salud cuenta con un espacio propio dentro de ChatGPT, donde tus conversaciones, aplicaciones conectadas y archivos se almacenan de forma separada de tus otros chats.

Empezará con un grupo reducido de usuarios tempranos, a través de una lista de espera, para aprender y seguir mejorando la experiencia.

Historia clínica, datos de salud y orientación alimentaria

ChatGPT Salud ofrece la posibilidad de, allí donde se pueda, añadir tu historia clínica electrónica, el registro de las apps de salud, como las de Apple, así como una orientación alimentaria, entre otras.

Historia clínica . Algo que servirá para comprobar resultados de laboratorio, resúmenes de visitas y antecedentes médicos.

. Algo que servirá para comprobar resultados de laboratorio, resúmenes de visitas y antecedentes médicos. Apple Health . A través de los dispositivos de Apple, se podrá sincronizar el registro de actividad, en ejercicio, sueño o salud.

. A través de los dispositivos de Apple, se podrá sincronizar el registro de actividad, en ejercicio, sueño o salud. Function . Una herramienta con la que aseguran que se puede obtener información sobre análisis de sangre o recomendaciones nutricionales para mejorar nuestros datos.

. Una herramienta con la que aseguran que se puede obtener información sobre análisis de sangre o recomendaciones nutricionales para mejorar nuestros datos. MyFitnessPal . Una función dentro de ChatGPT Salud que busca ofrecer consejos de nutrición o recetas.

. Una función dentro de ChatGPT Salud que busca ofrecer consejos de nutrición o recetas. Weight Watches . Muy parecida a la anterior, para obtener ideas de comidas personalizadas y recibir una orientación alimentaria en relación a algunos medicamentos que se toman a diario.

. Muy parecida a la anterior, para obtener ideas de comidas personalizadas y recibir una orientación alimentaria en relación a algunos medicamentos que se toman a diario. AllTrails, Instacarta o Peloton: para encontrar mejores rutas de senderismo, convertir planes de comidas en listas comprables o para clases de entrenamiento o meditaciones.

OpenAI reconoce que "sólo es el comienzo" y que seguirá ampliando "lo que puedes conectar y la información que Salud puede utilizar, para que te ayude a tener más claridad, confianza y seguridad a la hora de cuidar tu salud".

Todavía no se ha puesto en marcha de forma oficial y está claro que esta nueva herramienta de la compañía de Sam Altman va a volver a encender las alarmas, con una preocupación que en 2025 fue en aumento sobre la influencia en temas como la salud mental y que puede acrecentarse cuando ChatGPT Salud vea la luz.