ChatGPT Atlas: OpenAI desafía a Google Chrome lanzando su propio navegador inteligente

OpenAI quiere romper con lo establecido. Ya lo consiguió hace tres años que su sistema de inteligencia artificial ChatGPT se convirtiera en parte del día a día de millones de personas. Pero ahora da un paso a más en su progreso y ha anunciado el lanzamiento de su nuevo buscador, ChatGPT Atlas.

Se trata de una nueva herramienta de la compañía de Sam Altman con la que busca plantar cara al todopoderoso Google Chrome. Si hace unas semanas la novedad de OpenAI era su particular TikTok, Sora 2, ahora la apuesta es todavía más arriesgada.

El objetivo de la firma fundadora de ChatGPT es el de que los usuarios puedan llevar su IA por Internet "para obtener respuestas inmediatas, sugerencias más inteligentes y ayuda en tus tareas". Pese a las dudas sobre la seguridad de los datos de privacidad, la compañía asegura que cuenta "con configuraciones de privacidad" independientes que controla el propio usuario.

De momento, este nuevo buscador sólo está disponible para MacOS, pero se puede descargar ya en todo el mundo. Aseguran que más adelante estará disponible para Windows, iOS y Android. Su uso es sencillo. Mientras indagas por la web, tienes un botón en la parte derecha superior que se llama Ask ChatGPT (Pregunta a ChatGPT).

De forma similar a lo que ocurre con la herramienta para el teléfono móvil, se abre una barra lateral "en cualquier ventana para resumir artículos, comparar productos o analizar datos de cualquier sitio que estés viendo (o que acabes de cerrar)".

OpenAI también ha avanzado que el agente de ChatGPT puede ser capaz de interactuar por sí solo con los sitios web y realizar "acciones por ti". "Úsalo para que se encargue de tareas de principio a fin, como buscar y reservar un viaje", ha contado la firma.

"Puedes decidir qué sitios web puede ver ChatGPT, borrar tu historial de navegación, usar el modo incógnito y gestionar las memorias del navegador en cualquier momento", ha contado la compañía de Sam Altman.

Entre sus funciones, OpenAI destaca que ChatGPT Atlas ofrece "búsquedas más inteligentes", se puede consultar la información o "como tú quieras", tiene un fácil uso y es personalizable. "Configura tus preferencias de navegación y colores como prefieras", ha señalado.