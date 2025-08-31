Un anciano de 77 sorprende con un invento que es pura ciencia-ficción: "No hemos visto nada igual desde da Vinci"

La innovación no entiende de edad, y Claude Martinet, un inventor francés de 77 años, lo ha demostrado con un proyecto que parece sacado de una novela futurista. En un hangar cercano a Burdeos, Martinet presentó Aquatilis, un vehículo anfibio volador capaz de desplazarse por tierra, aire y agua.

Se trata de un logro que ha dejado atónitos tanto a periodistas, como inversores y curiosos, algunos de los cuales no dudaron en compararlo con los diseños visionarios de Leonardo da Vinci.

“Lo que ven aquí es el resultado de 50 años de pasión e innovación continua”, declaró Martinet durante la demostración del prototipo, que fue recibido con entusiasmo, según recoge el medio Mellebonne.

Características y funciones

El Aquatilis está equipado con turbinas extensibles que le permiten alternar entre modos de vuelo y navegación en cuestión de segundos. Puede alcanzar los 120 km/h en el aire y hasta 90 km/h en el agua, combinando velocidad, maniobrabilidad y una eficiencia energética notable.

Con un estilo limpio y futurista, el vehículo está construido con materiales compuestos ligeros y resistentes, reduciendo su impacto ambiental. Además, funciona con un sistema de propulsión híbrido que refuerza su carácter sostenible.

Las reacciones del público

Entre los asistentes destacó Jeanne Dupont, ingeniera aeronáutica, quien confesó su emoción al presenciar el despegue y posterior amerizaje del Aquatilis: “Ver este aparato despegar y luego aterrizar en el agua fue un momento muy conmovedor para mí". De hecho, le recordó las historias de su abuelo sobre Leonardo da Vinci. "Es como si la historia se estuviera escribiendo ante nuestros ojos”.

Expertos coinciden en que el impacto del invento puede ir mucho más allá del transporte personal. Sus posibles usos incluyen operaciones de rescate marítimo, exploración de zonas de difícil acceso y respuesta rápida en emergencias donde los medios convencionales no son viables.

Los inversores, por su parte, ven un horizonte prometedor: “El potencial comercial de Aquatilis es enorme, especialmente en regiones costeras y comunidades insulares”, aseguró uno de ellos.