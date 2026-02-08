Washington expropia y Bruselas mira: la venta de TikTok destapa la irrelevancia de Europa en la guerra por los datos

La noticia se confirmó hace unas semanas. TikTok anunciaba que había logrado sortear su prohibición en Estados Unidos, cumpliendo con las directrices de Donald Trump y poniendo en marcha una nueva empresa estadounidense que se encargará de gestionarla en el país.

Se trata de TikTok USDS Joint Venture LLC, una compañía que se ha puesto en marcha para seguir la hoja de ruta fijada por la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Trump el 25 de septiembre de 2025.

Mientras EEUU acerca posturas con la red social en su país y China cede a la presión de la Administración norteamericana, Bruselas permanece quieta, como mero espectador en un partido tenis.

El TikTok americano

La puesta en marcha de esta empresa para que TikTok siga viva en Estados Unidos ha convertido la plataforma en una filial del país. Buscan permitir que "más de 200 millones de estadounidenses y 7,5 millones de empresas" sigan "descubriendo, creando y prosperando como parte de la vibrante comunidad y experiencia global de TikTok".

"La empresa conjunta, de propiedad mayoritariamente estadounidense, operará bajo salvaguardas definidas que protegen la seguridad nacional mediante protección integral de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenido y garantías de software para los usuarios estadounidenses", explicó en un comunicado la plataforma.

La nueva filial de TikTok quiere cumplir con las reclamaciones de Trump y hacer que los datos de los usuarios del país estén protegidos, así como las aplicaciones o el tan nombrado algoritmo.

Bruselas veía venir

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha asegurado que va a poner en marcha una investigación porque considera que puede haber algo de manipulación por parte de los inversores estadounidenses.

"Es hora de investigar. Voy a iniciar una revisión para determinar si TikTok infringe la ley estatal al censurar contenido crítico con Trump", ha detallado, antes de ver a un usuario que mostró su rechazo porque la palabra 'Epstein' violaba las normas de la comunidad.

Y mientras TikTok ha aceptado crear casi dos tipos de redes sociales distintas: TikTok China y TikTok Estados Unidos. Muchos se preguntan qué pasa con la Unión Europea. En qué punto queda.

Hasta el momento, lo único que ha quedado claro con la Ley de Servicios Digitales es que la respuesta de Bruselas es la de supervisar, monitorizar y obligar a todas estas plataformas a cumplir con la norma europea.

Pero en el mundo de los datos digitales, se hace muy complicado que la UE pueda causar un daño mayor al de una sanción superior del 5% para las grandes tecnológicas que no cumplan con las reglas.

De momento, sólo hay regulación. Veremos si con el impulso de la inteligencia artificial y los avances tecnológicos se impulsarán nuevas herramientas europeas para verificar la edad, ofrecer entretenimiento e informar, con la privacidad y seguridad necesaria.