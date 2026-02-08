Deja de pelear con tu cerebro: por qué boicotear tu dieta es la forma que tiene tu mente de decirte que tiene miedo

¿Te habías propuesto mejorar tus hábitos alimenticios en este inicio de 2026? Es el ritual clásico: empezar el año o el mes con la lista de objetivos (gimnasio, lectura, una dieta saludable...). Sin embargo, para la gran mayoría, mantener esa chispa viva se convierte en una batalla agotadora contra uno mismo.

¿Por qué nos saboteamos? Desde una perspectiva psicológica, el experto Charlie Heriot-Maitland explica que esto no es un fallo de fabricación de nuestra mente. Al contrario, el cerebro humano está programado para evitar cambios bruscos, prefiriendo un "dolor pequeño y predecible" antes que enfrentarse a una amenaza desconocida.

El autosabotaje: tu "escuadrón antibombas" interno

“Estar expuesto a amenazas y peligros es bastante malo, pero el estado más vulnerable para nosotros los humanos es estar expuesto a amenazas impredecibles”, expone el psicólogo estadounidense en su libro titulado, 'Explosiones controladas en salud mental', según detalla Earth, un medio estadounidense.

Por esta razón, validamos y ejecutamos comportamientos que pueden parecer irracionales: por ejemplo, si nos criticamos primero, creemos que podemos mitigar el impacto de las críticas externas; si evitamos a alguien que nos gusta, pensamos que así eludimos la consecuencia del rechazo.

Bajo esta misma lógica, si nos comemos la bolsa de chocolate familiar, estamos intercambiando la vergüenza del momento por una vergüenza mayor imaginada a futuro. De esta manera, nuestro cerebro nos indica que es "mejor prevenir que lamentar".

Profundizando en el tema, Heriot-Maitland, retrata dichos comportamientos a través de una metáfora: el autosabotaje funciona como las explosiones controladas de un escuadrón antibombas.

“Estos artificieros no son nuestros enemigos. Están protegiendo algo grande; algo herido; algo herido o doloroso”, ilustra.

Tres comportamientos para evitar el daño

Según Heriot-Maitland, existen tres comportamientos en los que solemos caer para amortiguar mentalmente el dolor de ciertas situaciones.

La procrastinación: desvía la atención de la tarea, por lo que no podemos ser juzgados por ello en este momento.

El perfeccionismo: mediante la hiperconcentración y estándares inalcanzables, trata de garantizar "cero errores" para que el fracaso no llegue a ocurrir

El pesimismo: actúa como un duelo previo a la pérdida: si creemos que no somos buenos en algo, es posible que no nos esforcemos al máximo y acabemos teniendo un desempeño peor del que habríamos tenido con una predicción diferente, según expone el profesional de la salud.

Cómo tratar las conductas de autosabotaje

La terapia puede ayudar a construir esa sensación de 'seguridad' a través de la exposición gradual a situaciones incómodas, aportando habilidades para regular el sistema de amenazas y espacio para procesar el dolor oculto.

La autorreflexión también es una alternativa eficaz, que comienza por identificar el detonante y notar el impulso de sabotaje a medida que se manifiesta. A partir de ahí, el objetivo es experimentar con una respuesta más suave que nos permita mantenernos conectados con nuestro propósito inicial.