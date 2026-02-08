Dimite el jefe de Gabinete de Keir Starmer por el escándalo de Epstein

El jefe de gabinete de Keir Starmer dimite. Morgan McSweeney, principal asesor del primer ministro británico y rostro casi desconocido hasta hace bien poco, ha dimitido este domingo tras reconocer que fue un error haber impulsado el nombramiento como embajador en EEUU de Peter Mandelson, destituido el pasado mes de septiembre por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.

"La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue equivocada. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y a la confianza en la propia política", ha señalado McSweeney, figura hasta ahora fundamental en el Partido Laborista, en un comunicado compartido a través de 'X'.

"Cuando se me preguntó, aconsejé al primer ministro que hiciera ese nombramiento y asumo toda la responsabilidad por ese consejo. En la vida pública, la responsabilidad debe asumirse cuando más importa, no solo cuando conviene. En estas circunstancias, la única opción honorable es hacerse a un lado", ha agregado el mismo.

En el comunicado, además de anunciar su dimisión, McSweeney ha querido asegurar que se va "con orgullo por todo lo que hemos logrado, pero también con pesar por las circunstancias de mi partida."

"Debemos recordar a las mujeres y niñas cuyas vidas fueron arruinadas por Jeffrey Epstein y cuyas voces no fueron escuchadas durante demasiado tiempo" Morgan McSweeney

También ha querido dejar dos "reflexiones más". En primer lugar, "debemos recordar a las mujeres y niñas cuyas vidas fueron arruinadas por Jeffrey Epstein y cuyas voces no fueron escuchadas durante demasiado tiempo". Y "en segundo, si bien no supervisé el proceso de diligencia debida ni la verificación, creo que este debe revisarse a fondo. Esto no puede ser simplemente un gesto, sino una garantía para el futuro".

El primer ministro británico, por su parte, ha querido despedir a McSweeney y agradecerle su "dedicación, lealtad y liderazgo" durante todos estos años. "Ha sido un honor trabajar con Morgan McSweeney durante muchos años. Dio un giro a nuestro partido tras una de sus peores derrotas y desempeñó un papel fundamental en la dirección de nuestra campaña electoral. En gran medida, gracias a su dedicación, lealtad y liderazgo, obtuvimos una mayoría aplastante y tenemos la oportunidad de cambiar el país", ha defendido Starmer.