Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Dimite el jefe de Gabinete de Keir Starmer por el escándalo de Epstein
elecciones aragón
La participación ronda el 41% a las 14:00 horas, similar a la de 2023
Global
Global

Dimite el jefe de Gabinete de Keir Starmer por el escándalo de Epstein

"La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue equivocada. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y a la confianza en la propia política", ha señalado McSweeney en un comunicado compartido a través de 'X'.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Morgan McSweeney en una imagen de archivo
Morgan McSweeney en una imagen de archivoLEON NEAL

El jefe de gabinete de Keir Starmer dimite. Morgan McSweeney, principal asesor del primer ministro británico y rostro casi desconocido hasta hace bien poco, ha dimitido este domingo tras reconocer que fue un error haber impulsado el nombramiento como embajador en EEUU de Peter Mandelson, destituido el pasado mes de septiembre por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. 

"La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue equivocada. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y a la confianza en la propia política", ha señalado McSweeney, figura hasta ahora fundamental en el Partido Laborista, en un comunicado compartido a través de 'X'. 

"Cuando se me preguntó, aconsejé al primer ministro que hiciera ese nombramiento y asumo toda la responsabilidad por ese consejo. En la vida pública, la responsabilidad debe asumirse cuando más importa, no solo cuando conviene. En estas circunstancias, la única opción honorable es hacerse a un lado", ha agregado el mismo. 

En el comunicado, además de anunciar su dimisión, McSweeney ha querido asegurar que se va "con orgullo por todo lo que hemos logrado, pero también con pesar por las circunstancias de mi partida." 

"Debemos recordar a las mujeres y niñas cuyas vidas fueron arruinadas por Jeffrey Epstein y cuyas voces no fueron escuchadas durante demasiado tiempo"
Morgan McSweeney

También ha querido dejar dos "reflexiones más". En primer lugar, "debemos recordar a las mujeres y niñas cuyas vidas fueron arruinadas por Jeffrey Epstein y cuyas voces no fueron escuchadas durante demasiado tiempo". Y "en segundo, si bien no supervisé el proceso de diligencia debida ni la verificación, creo que este debe revisarse a fondo. Esto no puede ser simplemente un gesto, sino una garantía para el futuro".

El primer ministro británico, por su parte, ha querido despedir a McSweeney y agradecerle su "dedicación, lealtad y liderazgo" durante todos estos años. "Ha sido un honor trabajar con Morgan McSweeney durante muchos años. Dio un giro a nuestro partido tras una de sus peores derrotas y desempeñó un papel fundamental en la dirección de nuestra campaña electoral. En gran medida, gracias a su dedicación, lealtad y liderazgo, obtuvimos una mayoría aplastante y tenemos la oportunidad de cambiar el país", ha defendido Starmer. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global