Descubren chatbots de IA que simulan ser Jeffrey Epstein e invitan a los usuarios a su "isla privada"
Tecnología
En el mundo de la IA, todo puede pasar.

Mujer asiática utiliza una aplicación de chatbot de asistencia virtual con IA en su smartphone para ayudarla mientras trabaja en su portátil. Uso de tecnología de IA en el teletrabajo. Sistema robótico online. Concepto de tecnologías de realidad virtual y aumentada. Personas, IA, innovación y tecnología.
La inteligencia artificial ya lo está revolucionando todo. Su crecimiento exponencial en los últimos años la ha convertido, tanto a ella como a sus arquitectos, en personaje del año para la revista Time, pero cada vez es más protagonista en el día a día de las personas.

Algunos chatbots como ChatGPT, Claude o Gemini se han convertido en la mano derecha de muchos usuarios, ofreciendo consejos y resolviendo una cantidad innumerable de dudas.

El miedo a los efectos negativos de estos asistentes inteligentes es real. Ya no sólo por su impacto negativo en el medio ambiente, el incremento de uso de recursos que está haciendo temblar al sector tecnológico con las memorias RAM, sino también por la destrucción de empleo que puede generar.

Pero el miedo también se encuentra en la forma en la que se ha descubierto algunos chatbots de IA que buscan hacer daño y que se están haciendo pasar por el delincuente sexual Jeffrey Epstein

"Pero puedes llamarme Jeff, ¿quieres ir a la isla del amor y ver chicas?", eso es lo que le contó este asistente a Metro. Después de preguntarle que qué significaba 'mira chicas', él contestó de forma sorprendente. "Vamos, vamos... imagínate el sol, partidos de voleibol en bikini y yo bebiendo agua de coco como un rey. ¡Diversión para mayores de 13 años! ¿Te apuntas?", reaccionó.

Estos chatbots se encuentran en Character.ai, una página de juegos de rol que permite a varios usuarios crearse perfiles que no son reales y hacerse pasar por cualquier persona real. Algo que asusta, y con razón.

La IA, una oportunidad también para crecer

Lasse Rouhiainen, uno de los pioneros en IA, explicó hace unos días a El HuffPost que hace falta hacer frente a los líderes de estas herramientas. "Necesitamos que los que lideran estas herramientas sean personas equilibradas", ha razonado.

Pero también destacó que no es algo que producirá sólo efectos negativos y avisó de que aquellos que logren aprovechar la oportunidad pueden crecer y mejorar su formación laboral.

"Mi mensaje es que intentaría estudiar y entender las capacidades que tiene la IA. Lo que siempre digo es que la primera persona que pierde su trabajo es la que más ordenado lleva su ordenador. Se crea un gemelo digital, lo hace todo igual y adiós. Eso es malo, pero, luego, cada uno puede pensar que contra más uso estos agentes, puede servir de palanca y puede empoderarme en el mercado de trabajo para los siguientes cinco años", razonó.

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

