Lo que un exasesor de Barack Obama ha dicho sobre "la España de Sánchez" no va a gustar nada en Génova

España sigue copando titulares en todo el mundo. En parte, por su buena evolución de la economía. Aunque también lo ha sido en las últimas semanas por su plan para regularizar a 500.000 personas migrantes.

La noticia ha dado la vuelta al mundo, en un momento en el que en países como Estados Unidos han aumentado la persecución contra los inmigrantes, con violencia si es necesario.

Pero hay expertos en relaciones internacionales que están mirando desde el país norteamericano a España para destacar lo que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo.

Es el caso de Phil Gordon, destacado experto en política exterior estadounidense, que ha ocupado altos cargos en la Casa Blanca, siendo asesor de Barack Obama, Coordinador del país para Oriente Medio entre los años 2013 y 2015 y también asesor de Seguridad Nacional con la vicepresidenta Kamala Harris.

Desde su perfil en la red social X, Gordon ha asegurado que hay algo que le llama la atención de España. "Tras su floreciente economía, la España de Sánchez está trazando el camino que otros países de la UE podrían seguir", ha señalado.

El experto en política exterior ha asegurado que el Ejecutivo español ha logrado una serie de cosas que deben fijar una hoja de ruta entre el restos de países europeos.

"Reducir el riesgo de EEUU".

"Plantar cara a Trump".

"Regular el espacio digital".

"Defender la autonomía estratégica".

"Impulsar programas sociales".

"Apoyar a Palestina".

"Regular la migración".

El exasesor de Barack Obama o Kamala Harris, Phil Gordon, no ha dudado en terminar su reflexión, asegurando que, sin duda, lo que está logrando España en Europa "merece la pena verlo".

Su próxima visita a China

La reacción de Gordon se ha producido, después de que el medio chino South China Morning Post publicara en exclusiva que "el primer ministro español, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar China" en 2026.

Fuentes gubernamentales confirmaron a Europa Press que el presidente del Gobierno viajará al gigante asiático el próximo mes de abril, en la que será su cuarta vista en algo más de tres años.

El objetivo de Moncloa es el de profundizar en la relación con China y equilibrarla, desde el punto de vista comercial. De hecho, con esta cuarta visita al país asiático en tres años, buscan mantener reuniones "a nivel intergubernamental" con carácter periódico.

Ese fue uno de los acuerdos a los que llegó el pasado mes de octubre el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, con su homólogo chino, Wang Yi, con vistas a elevar el nivel de la relación.