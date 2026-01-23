TikTok esquiva su prohibición en EEUU: cumple con las directrices de Trump y crea una nueva empresa en el país

Imagen de Donald Trump señalando a TikTok. 'Thank you', parece decir con su gesto el presidente de EEUU.

Fin al culebrón con TikTok en Estados Unidos. Después de meses y meses de negociaciones, tensión y bastantes dudas sobre una posible prohibición de la red social en el país norteamericano, finalmente, ha creado una nueva filial de ByteDance para cumplir con las directrices de Donald Trump y sortear el bloqueo total.

En un comunicado, TikTok ha asegurado que TikTok USDS Joint Venture LLC se ha puesto en marcha para cumplir con "la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Trump el 25 de septiembre de 2025".

El objetivo de la creación de esta empresa es el de permitir que "más de 200 millones de estadounidenses y 7,5 millones de empresas" sigan "descubriendo, creando y prosperando como parte de la vibrante comunidad y experiencia global de TikTok".

"La empresa conjunta, de propiedad mayoritariamente estadounidense, operará bajo salvaguardas definidas que protegen la seguridad nacional mediante protección integral de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenido y garantías de software para los usuarios estadounidenses", ha detallado en el escrito.

Tal y como ordenó el inquilino de la Casa Blanca, esta nueva filial de TikTok busca la estabilidad en Estados Unidos y "proteger los datos de los usuarios estadounidenses, las aplicaciones y el algoritmo mediante medidas integrales de privacidad de datos y ciberseguridad".

"Salvaguardará el ecosistema de contenido estadounidense mediante sólidas políticas de confianza y seguridad, y moderación de contenido, a la vez que garantizará la rendición de cuentas continua mediante informes de transparencia y certificaciones de terceros", ha detallado.

Cumplir con Trump

El gran cambio de TikTok se hace para cumplir con Trump y lo hace, destacando cuatro apartados fijados por la Casa Blanca desde el inicio de las negociaciones. Tratando de separar a la red social de su matriz, en China.

Protección de datos . Desde ahora, los datos de los usuarios de EEUU estarán protegidos en un entorno seguro de nube de Oracle en EEUU.

. Desde ahora, los datos de los usuarios de EEUU estarán protegidos en un entorno seguro de nube de Oracle en EEUU. Seguridad del algoritmo . La empresa conjunta reentrenará, probará y actualizará el algoritmo de recomendación de contenido con datos de usuarios estadounidenses.

. La empresa conjunta reentrenará, probará y actualizará el algoritmo de recomendación de contenido con datos de usuarios estadounidenses. Garantía de software . La empresa conjunta protegerá las aplicaciones estadounidenses mediante protocolos de garantía de software y revisará y validará el código fuente de forma continua.

. La empresa conjunta protegerá las aplicaciones estadounidenses mediante protocolos de garantía de software y revisará y validará el código fuente de forma continua. Confianza y seguridad. La empresa conjunta salvaguardará el ecosistema de contenido de EEUU y tendrá autoridad para tomar decisiones sobre políticas de confianza.

"Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok"

La reacción de Donald Trump no ha sido una sorpresa. Lo primero que ha dicho del asunto, entre exclamaciones, ha sido tirarse flores por "haber ayudado a salvar a TikTok" en Estados Unidos.

"¡Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok! Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, el más grande del mundo, y será una voz importante", ha detallado.

En el mensaje, compartido en Truth Social, Trump ha destacado que TikTok "fue responsable de mi éxito con el voto juvenil en las elecciones presidenciales de 2024". "Solo espero que en el futuro quienes usan y aman TikTok me recuerden", ha expuesto.

"Gracias al vicepresidente J.D. Vance y a todos los demás miembros de mi administración, quienes ayudaron a que este acuerdo llegara a una conclusión tan drástica, definitiva y hermosa. También quisiera agradecer al presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, finalmente, aprobar el acuerdo. Podría haber tomado la decisión contraria, pero no lo hizo, y se le agradece su decisión", ha razonado.