Kristin, el remate tras Joseph, Harry e Ingrid: los expertos aclaran si va a seguir nevando y si este invierno de borrascas encadenadas está siendo normal o no

El amanecer de este miércoles ha sido inusual e inesperado. Muchos se han quedado plasmados al abrir la persiana y descubrir que estaba nevando. La borrasca Kristin ha dejado imágenes inesperadas como carreteras, tejados y calles teñidas de blanco. Pero, lo que todos se preguntan es si el temporal continuará en los próximos días. Pero los expertos consultados por El HuffPost confirman que este jueves el tiempo será distinto: no habrá nieve, pero sí lluvia; las temperaturas aumentarán y Kristin ya no estará con nosotros.

¿Habrá nieve este jueves?

Samuel Biener, meteorólogo de Meteored, confirma que las precipitaciones se caerán en forma de nieve únicamente en zonas de alta montaña. Después de Kristin, asegura, en conversación con este periódico, que "está entrando una masa de aire atlántica mucho más suave y está provocando que ya durante la misma tarde de hoy la cota esté subiendo rápidamente". Aun así, señala: habrá que prestar especial atención al deshielo.

"Va a seguir lloviendo y este deshielo de la nieve, que ha caído hoy en zonas bajas, va a provocar nuevas crecidas en numerosos ríos de España", cuenta. De momento la nieve en los próximos días más bien se mantendrá en zonas altas de montaña. Una posición que con comparte con su compañera Andrea Danta, que asegura a El HuffPost que "la cota de nieve está subiendo".

La experta confirma que este jueves volverá a llover. Volverán las precipitaciones, explica, entrando por el noroeste peninsular e irán alcanzando amplias zonas de la Península y llegarán incluso al Mediterráneo. "Si es cierto que volveremos a ver nieve, pero todo apunta a que será con menos intensidad que la de hoy".

Vista de la nevada caída en las carreteras de entrada y salida a Madrid este miércoles. EFE

¿Dónde está Kristin?

Tanto Danta como Biener coinciden en que la borrasca Kristin ya no está entre nosotros. A las 16.30 de este miércoles, Danta confirma a este diario a través de imágenes satelitales "a tiempo real" que la borrasca se localizaba en las inmediaciones de la isla de Mallorca y que continuaba su rumbo por el Mediterráneo. De momento, "continuará su trayectoria hasta que se debilite".

"Ha entrado un poquito más al sur de lo previsto [la borrasca] y es lo que explica que la nevada en Madrid haya sido algo más importante de lo que se veía hace prácticamente un día o dos y ya prácticamente mañana habrá pasado", explica, por su parte, Biener.

Pero atención: la inestabilidad no va a terminar. "El bloqueo anticiclónico en Groenlandia y en Escandinavia se va a mantener y posiblemente lo hará hasta la primera parte del mes de febrero, por lo que seguirán llegando nuevas borrascas y frentes muy activos, con precipitaciones muy cuantiosas y en muchas zonas ya lloviendo sobre mojado", explica Biener. "Por eso, insisto, que atención en los próximos días a las crecidas de los ríos porque vamos a seguir registrando precipitaciones muy importantes", concluye en esta cuestión.

La AEMET pronostica el final de Kristin

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha pronosticado este miércoles el final de la borrasca Kristin. "Será tan efímera como profunda", ha asegura en unas declaraciones al programa de televisión Al Rojo Vivo de La Sexta. De hecho, ha asegurado que este jueves nada será igual:

Ojo al viento. "Soplará con fuerza".

Lloverá "con intensidad".

Temporal marítimo tanto en Galicia como en las costas mediterráneas. Las olas pueden superar los seis o siete metros.

Nieve en la montaña.

¿Un invierno especial o normal?

Los expertos coinciden en que el invierno está siendo más normal de lo que se piensa: los acontecimientos meteorológicos son naturales en esta época del año. "Los [inviernos] pasados, por desgracia, hablábamos en estas alturas del invierno de temperaturas muy altas, de récord incluso, y de nevadas escasas en la montaña", asegura Biener. "Por suerte este año estamos viviendo una situación más acorde a la época del año. Hemos tenido frío, pero no en exceso. Venimos de inviernos cálidos y puede dar esa sensación", asegura.

De hecho, Danta pronostica que muy al contrario de lo que se piensa, este invierno acabará siendo más cálido de lo habitual. "Es verdad que venimos de unos inviernos mucho más cálidos y más anómalos. Entonces, ahora que estamos teniendo una temperatura un poco más semejante a la habitual en esta época, pues sí que nos pensamos que está siendo muy frío, que está haciendo algo extremo", cuenta. Pero "realmente" esto no es así. La experta dice que no hemos tenido una ola de frío desde 2023.

Una fuerte nevada ha cubierto este miércoles de madrugada Salamanca con varios centímetros de nieve en la capital. JM GARCÍA vía EFE

¿Una nueva Filomena?

Danta asegura, contundente, que Kristin no tiene nada que ver con Filomena. Para empezar, dice, "por la nieve que ha dejado". "Filomena tenía un radio de acción más amplio. Tuvimos nieve día tras día. Fueron muchísimos días de nevadas, de incidencia, de gente atrapada. Y esta borrasca ha pasado de forma fugaz", explica. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), solo en Madrid capital cayeron hasta 50 centímetros en solo 48 horas. "Se puede calificar como histórica".

Por su parte, Biener coincide con su compañera y asegura que cada temporal es un mundo. "Kristin ha sido una borrasca bastante normal. Muy intensa, pero muy rápida", explica. De hecho, ratifica que "la magnitud de las nevadas" poco tiene que ver con Filomena, que "estuvo estática durante días".