Ni el Caribe ni el Mediterráneo: este es el único mar sin costa y cuya desaparición tendría consecuencias muy graves

El Océano Atlántico esconde un misterio: existe un mar que no tiene costa, es decir, que no baña la tierra en ningún momento. Se trata del Mar de los Sargazos, el único que hay en el mundo con estas características.

Se encuentra en el Atlántico Norte, entre las Islas Bermudas, el Golfo de México y las Azores. Tiene una superficie de 3,5 millones de kilómetros cuadrados y sus aguas son cristalinas.

Su nombre proviene de las algas sargazo, que sirven como alimento a diferentes especies marinas. Además, aportan un color entre marrón y dorado muy característico allí donde se sitúan.

La importancia del Mar de los Sargazos no se limita a esta curiosidad. Los científicos lo consideran un paraíso de la biodiversidad y tratan de protegerlo del aumento de las temperaturas y de la acción del ser humano, tal y como detalla la comisión del Mar de los Sargazos, un organismo creado en 2014.

¿Cómo se mantiene en el mismo sitio si no hay tierra?

Antes de entrar en los detalles más científicos, conviene responder a una pregunta que se hacen todos los que descubren este mar: ¿cómo puede mantenerse en el mismo lugar si no tiene costa?

La respuesta está en el Giro Oceánico del Atlántico Norte. Es un sistema de corrientes oceánicas que funciona en el sentido de las agujas del reloj gracias a sus principales componentes:

La corriente del Golfo: es rápida y cálida, viaja de sur a norte.

es rápida y cálida, viaja de sur a norte. La corriente del Atlántico Norte: es una extensión de la anterior y lleva calor a Europa occidental.

es una extensión de la anterior y lleva calor a Europa occidental. La corriente de las Canarias: baja hacia el suroeste aportando un flujo lento y frío.

baja hacia el suroeste aportando un flujo lento y frío. La corriente ecuatorial del norte: se dirige hacia el oeste y cierra el círculo.

Quizás te resulte más fácil con esta imagen:

Estas son las corrientes del Mar de los Sargazos GETTY IMAGES

Como puedes ver, el mar está rodeado por las corrientes, que lo mantienen siempre en el mismo sitio. De este modo, las aguas no se dispersan.

Paraíso de la biodiversidad

Al acumularse tantas algas sargazo, el mar funciona como protector para diferentes especies marinas. Las crías oceánicas usan estas algas para protegerse de los depredadores.

Es el caso de las tortugas boba, que viajan desde las playas de Florida y del Cariba para hallar refugio y poder alimentarse.

Pero el caso más llamativo es el de las anguilas. Tanto las americanas como las europeas acuden al Mar de los Sargazos para desovar. Tiempo después, las larvas flotan de regreso gracias a las corrientes que lo rodean, según detalla un estudio publicado en la revista Frontiers in Marine Science.

Por qué es importante mantener el Mar de los Sargazos

La comisión que protege estas aguas advierte sobre el peligro de que la acción del ser humano y el aumento de las temperaturas hagan su efecto.

En el caso de que el Mar de los Sargazos desapareciese, se podría dar una reacción en cadena que tuviese consecuencias graves.

En primer lugar, las anguilas podrían dejar de existir en los ríos de Europa y de América. También morirían parte de las tortugas marinas.

Pero los peores efectos serían en el clima. El Mar de los Sargazos es un elemento clave del Giro del Atlántico Norte, que regula la temperatura del planeta. Si las corrientes se detienen o se desvían lo suficiente, podría dejar de llegar agua caliente al norte de Europa. Esto último provocaría inviernos más fríos en Reino Unido, Francia o Noruega, como recoge un estudio publicado en Nature.

Además, el sargazo absorbe grandes cantidad de dióxido de carbono. Si desaparece, el calentamiento global podría acelerarse.

Medidas para proteger el Mar de los Sargazos

Teniendo en cuenta todos los riesgos, la comisión que cuida de estas aguas recoge varias propuestas para protegerlas:

Desviar los buques cisterna: sus hélices destruyen las algas, y además expulsan cobre y zinc. El ruido puede espantar a las ballenas que flotan bajo el agua.

sus hélices destruyen las algas, y además expulsan cobre y zinc. El ruido puede espantar a las ballenas que flotan bajo el agua. Regularizar la pesca: especialmente en la temporada alta de tortugas, para preservar el hábitat.

especialmente en la temporada alta de tortugas, para preservar el hábitat. Frenar los vertidos de plástico: el Mar de los Sargazos está repleto de microplásticos, lo puede afectar a las especies.

El principal inconveniente es la necesidad de que las grandes potencias marítimas se pongan de acuerdo. Todos deberían respetar estas medidas para que el Mar de los Sargazos pueda sobrevivir.