La Aemet confirma el récord de borrascas: así afectará Therese a España

Otra borrasca. Y no es que te hayas vuelto loco: la llegada de una nueva borrasca de alto impacto, que ha sido nombrada como Therese por el servicio meteorológico de Portugal (IPMA), supone un nuevo récord, ya que nunca se habían nombrado tantas como en esta temporada 2025-2026.

Se trata de la borrasca número 19 del curso. Hay que remontarse al 2023-2024 para encontrar una cifra similar. En aquel momento se contabilizaron 17 nombramientos de borrascas de alto impacto, así que ya se han superado. Hay que tener en cuenta que las borrascas empezaron a nombrase en Europa occidental en la temporada 2017-18.

En esta ocasión el mal tiempo no afectará a la península. La borrasca provocará lluvias y tormentas en Canarias, mientras que en el resto del país se espera tiempo anticiclónico durante los próximos días.

Así afectará Therese a Canarias

Esta nueva borrasca llegará a Canarias el miércoles 18 de marzo, provocando tormentas, lluvia localmente fuertes, temporal marítimo y viento de intensidad, tal y como ha informado la Aemet.

Además de los fuertes chubascos, es posible que también se registre granizo, sobre todo en las zonas más montañosas.

En la jornada del miércoles las rachas de viento pueden superar los 70 km/h en algunos puntos de La Palma, Gran Canaria y Tenerife. Las olas pueden llegar a los 4 metros debido al temporal costero.

El jueves llegará un nuevo frente que dejará lluvias en todas las islas, pero especialmente en La Palma y Tenerife.

Aún es pronto para saber el tiempo que hará el fin de semana, aunque se espera que la borrasca Therese continúe dejando fuertes precipitaciones y rachas de viento en Canarias entre el viernes y el sábado.

Fin de la sequía en España

Las lluvia de los últimos meses han traído una buena noticia: la Aemet ha dado por terminado el período de sequía en España.

Los embalses se encuentran actualmente al 82% de su capacidad. Las lluvias de enero y febrero han ayudado a comunidades como Cataluña y Andalucía, donde la falta de precipitaciones de los últimos años secaron los pantanos.

Un ejemplo significativo es el de la Cuenca del Guadalquivir, que en marzo de 2025 se encontraba al 43% de su capacidad, y en este momento está ya al 83%. Así se ha acabado una sequía estructural que duraba desde 2016.

La Aemet ya ha pronosticado que la primavera será más cálida de lo habitual, pero todavía es pronto para saber cómo se comportarán las precipitaciones en esta época. Existen las mismas posibilidades para cada escenario.