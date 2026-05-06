Así se gestó la entrevista de Carlos Cuerpo para 'El HuffPost'

Este miércoles 6 de mayo es en un día muy especial para El HuffPost. Hoy estrenamos nuevo diseño de portada para ofrecer a nuestros lectores una renovada experiencia de navegación por la web, sin olvidar por supuesto el contenido propio y esas noticias que nos permiten contar la actualidad desde un punto de vista 'muy Huff'.

Para este estreno tan importante queríamos contar con una entrevista muy potente y protagonizada por una figura política de máxima actualidad. El nombre de Carlos Cuerpo, que acaba de ser nombrado vicepresidente primero del Gobierno, nos vino de forma rápida a la mente y logramos citarnos con él en su despacho.

Le preguntamos sobre la situación económica del país en mitad del azote derivado por la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán, pero también sobre los presupuestos de este año, su relación actual con Yolanda Díaz o sobre la crispación que se vive actualmente en el Congreso.

Y como siempre buscamos ese lado algo irreverente, también le sometimos a un test rápido para que nos dijera si prefiere tomarse un café con Ester Muñoz o Miguel Tellado, o cómo describiría en cuatro palabras a Donald Trump. La entrevista completa ya la puedes leer (y ver) en El HuffPost. Y no te olvides de perderte por nuestra portada y disfrutar de su nuevo diseño.