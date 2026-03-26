Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette'
Vídeos
Vídeos

La recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette'

La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta semana nos recomienda la serie 'Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette' dirigida y creada por Ryan Murphy y Connor Hines y disponible en la plataforma Disney+. La serie consta de nueve episodios y narra la relación entre Carolyn Bessette y John John Kennedy, una de las parejas más icónicas del finales del siglo XX.

Mariola Cubells
Mariola Cubells
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos