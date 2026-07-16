"Es como Netflix": un exespía marroquí explica quién pagó el Pegasus que infectó los móviles de Sánchez y Robles

Los objetivos no fueron únicamente Pedro Sánchez o Margarita Robles. Marruecos ya intentó espiar dos años antes varios teléfonos móviles de españoles con Pegasus, el programa espía que desarrolla la empresa israelí NSO Group. Eso es lo que revela un consorcio internacional de periodistas de investigación este jueves.

Los hallazgos van más allá. La investigación, liderada por el periodista de investigación Hicham Mansouri y coordinada por el consorcio Forbidden Stories, comparte por primera vez pantallazos de la interfaz de Pegasus, desgrana cómo el Makhzen (el estado profundo marroquí) lo compró e incluso entrevista a un exespía marroquí sobre su funcionamiento.

Precisamente este último, una persona que trabajó en la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos durante una década, abunda en que el país norteafricano habría tenido acceso a la tecnología del spyware ya por 2017, y que se estuvo desplegando para infectar móviles de objetivos de inteligencia durante cuatro años.

Así llegó Pegasus a las manos de Marruecos

La misma fuente abunda en que representantes de la firma israelí NSO Group presentaron el programa espía Pegasus a los servicios de inteligencia marroquíes en una discreta villa de Rabat. El exespía entrevistado, identificado como Safir (aunque no es su nombre real), comparte cómo los "comerciales" de NSO Group hicieron demostraciones hackeando móviles de muestra.

Con el spyware desplegado, los representantes de la empresa israelí pudieron activar de forma remota la cámara y los micrófonos de los móviles intervenidos. "Nunca habíamos visto nada igual. Era una explotación de vulnerabilidades en Android e iOS extraordinaria. En 2017 el objetivo tenía que hacer click en un enlace. En 2019 bastaba con recibir una llamada".

Lo llamativo es que este informante también señala cómo es que el reino alauita tuvo acceso a esta potente herramienta de guerra digital: fue un regalo de un tercer país. En este caso, la investigación señala a Emiratos Árabes Unidos. Un caro regalo de "millones", que para los emiratíes "no es nada".

El mismo informante es bastante explícito en el modelo que se siguió para ofrecer este servicio a Marruecos (y a otros países): "Los Emiratos lo compraron y lo redistribuyeron a servicios [de inteligencia] afines. Se podría decir que es como Netflix: un amigo paga la suscripción y los demás utilizan su cuenta de usuario".

Más de 200 teléfonos españoles como objetivos

En la cobertura, en la que participan también periodistas españoles como José Bautista o Ignacio Cembrero, se abunda en que Marruecos quiso probar las posibilidades de un programa espía como Pegasus tan pronto como les fue posible. Ya en septiembre de 2017 los servicios de inteligencia marroquíes, siempre según lo publicado, comenzaron a introducir teléfonos a perseguir.

Entre ellos estaban el número de Aminatou Haidar, la activista saharaui que se hizo conocida internacionalmente por su huelga de hambre de 32 días en 2009 después de haber sido expulsada por las autoridades marroquíesde la ciudad de El Aaiún. También el número de teléfono del propio periodista español Ignacio Cembrero.

Según desgrana la investigación y recoge también el artículo publicado en The Guardian, los servicios de inteligencia marroquíes llegaron a tener una base de datos con más de 200 teléfonos españoles para su particular "proyecto Pegasus". En mayo de 2022, España reconoció que entre los móviles infectados por el programa estaban los de Sánchez o Robles.

Meta contra NSO Group

Marruecos no es el único país del mundo en hacer uso de esta potente herramienta espía. El propio Estado español persiguió y espió a dirigentes independentistas catalanes durante el procés, según revelaron especialistas de The Citizen Lab de Toronto (Canadá) que persiguen y combaten el uso de este tipo de programas informáticos.

NSO Group, la firma israelí que desarrolla Pegasus, perdió un pleito el año pasado instigado por Meta, la propietaria de plataformas como WhatsApp o Instagram. La compañía fundada por Mark Zuckerberg lleva años señalando a NSO por sus campañas de hacking contra la plataforma: WhatsApp fue, durante un tiempo, la puerta de entrada de Pegasus a muchos móviles.

Pese a que Meta ganó en la justicia estadounidense, la multinacional tecnológica ha solicitado este mismo verano que se declare a NSO en desacato tras haber desarticulado, asegura, una nueva campaña de ataques vinculados a la empresa israelí.