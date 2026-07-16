La Audiencia de Madrid no corrige a Peinado y mantiene el juicio con jurado popular a Begoña Gómez

Begoña Gómez irá a juicio con jurado popular. La Audiencia de Madrid ha decidido mantener el juicio con jurado popular a la mujer del presidente español, Begoña Gómez, según ha confirmado este mismo jueves en un escrito al que ha tenido acceso 'El HuffPost', donde también han acordado la anulación de la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial por considerarlas medidas "inncesarias".

El juicio, conformado por un jurado sin conocimiento en Derecho, se celebrará por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos y contra su asesora, María Cristina Álvarez Rodríguez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, aunque sobreseyendo los otros dos por los que la acusaba el juez Juan Carlos Peinado.

Junto a esta confirmación, también se ha comunicado la decisión de devolverle el pasaporte. La mujer del presidente español tendrá la posibilidad de interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación en "el plazo de tres días, o recurso de apelación directo en el plazo de cinco días".

El riesgo de fuga "no aparece suficientemente individualizado ni apoyado en datos concretos"

Según han defendido desde la Audiencia Provincial de Madrid en un auto con fecha 13 de julio, el riesgo de fuga "no aparece suficientemente individualizado ni apoyado en datos concretos que permitan concluir la existencia de una probabilidad real de fuga, descansando en buena medida en consideraciones que no resultan suficientes para sustentar la adopción de medidas tan restrictivas de derechos fundamentales", por lo que no creen necesaria la prohibición de salir del territorio español.